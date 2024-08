Sierpniowe zaskoczenie – rząd zmienił przepisy

14 sierpnia na stronie internetowej polskiej ambasady w Bogocie pojawił się zdawkowy komunikat o zmianie przepisów wizowych – zapowiadający, że od następnego dnia (15 sierpnia), obywatele Kolumbii przyjeżdżający do pracy albo do innych zajęć zarobkowych w Polsce będą musieli mieć wizę.

Przez kilka dni (do środy 21 sierpnia, gdy straż graniczna dostała komunikat o ograniczeniach dla Kolumbijczyków), imigranci zarobkowi z Kolumbii przyjeżdżali do Polski nielegalnie. Jak ocenia Adam Werner, w tym czasie mogło do nas przyjechać nawet kilkaset osób z Kolumbii, które pewnie nawet nie wiedzą, że przebywają tu nielegalnie. Dowiedzą się o tym przy okazji kontroli.

Nagła decyzja MSZ zbulwersowała agencje zatrudnienia i pracodawców czekających na pracowników z Kolumbii.

- Zdecydowana większość z nich ciężko pracuje w fabrykach, wykonując pracę, której ani Polacy, ani Ukraińcy się nie podejmą na przykład przy obróbce żywności, w fabrycznych magazynach poza miastami- podkreśla Adam Werner, który powątpiewa, by polska placówka w Bogocie była przygotowana na zalew wniosków wizowych.

Biznes pyta rząd o zasady współpracy z przedsiębiorcami

Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy w Konfederacji Lewiatan, która w miniony czwartek zwróciła się do MSZ z wnioskiem o wyjaśnienie kwestii statusu Kolumbijczyków przyjeżdżających do pracy w Polsce, podkreśla, że nie chodzi o samą decyzję o wprowadzeniu wiz, ale o sposób wprowadzania i ogłaszania tych zmian. – Najważniejsza dla firm jest przewidywalność regulacji a tej zabrakło. Przedsiębiorcy zostali zaskoczeni nagłą zmianą przepisów wprowadzoną bez uprzedzenia, w praktyce z dnia na dzień - zwraca uwagę Robert Lisicki. Jak dodaje, chodzi o zasady współpracy rządu z przedsiębiorcami; gdy zmienia się zasady gry, trzeba to wcześniej zakomunikować i dać jakiś okres przejściowy.