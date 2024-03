Prawie co trzecia firma chce zatrudniać. Co szósta myśli o zwolnieniach

Pracownicy są ostrożni

Niemal połowa pracowników dobrze (37 proc.) lub bardzo dobrze (10 proc.) ocenia swoją sytuację na rynku pracy. To mniej osób niż w zeszłym roku, kiedy 57 proc. widziało ją jako dobrą, a 9 proc. jako bardzo dobrą). Źle teraz swoją zawodową pozycję postrzega co dziewiąty ankietowany (rok wcześniej było to 21 proc.)

Pracownicy ostrożnie prognozują na przyszłość. Tylko 12 proc. spodziewa się, że w tym roku ich sytuacja na rynku pracy będzie lepsza niż w poprzednim.

Ostrożność powoduje, że pracownicy raczej nie planują zmieniać pracy. Taki zamiar ma 18 proc. osób, tyle samo co rok wcześniej. Zmianę pracy najczęściej deklarują młode osoby od 18 do 24 roku życia – 32 proc. w porównaniu do 23 proc. 25-34-latków. Za to chcą powalczyć o podwyżki – 30 proc. poprosi aktualnego szefa, 17 proc. zmieni pracę na lepiej płatną, a co siódma osoba poszuka dodatkowego zarobku.

Pracownicy są nadal przychylni pracy zdalnej. Doceniają, że nie tracą czasu na dojazdy, choć brakuje im interakcji z innymi. Najchętniej spędzają 2 lub 3 dni w biurze, resztę na home office

Automatyzacja obniża zatrudnienie

Zapytano również pracowników o sztuczną inteligencję i automatyzację. Co ósma osoba zna kogoś, kto z powodu wdrożenia sztucznej inteligencji czy automatyzacji stracił pracę. Na szczęście jednak chcemy się uczyć – 55 proc. osób deklaruje, że planuje zdobywać nowe umiejętności, to o 4 pkt proc. więcej niż rok temu.

Te plany zgodne są z zamierzeniami firm. 48 proc. pracodawców (o 8 pkt mniej niż w 2023 r.), że automatyzacja lub AI wdrożone w firmie zmniejszą poziom zatrudnienia. 37 proc. firm zwolniło co najmniej jedną osobę po wdrożeniu robotyzacji lub sztucznej inteligencji w ostatnim roku. W listopadzie 2023 roku takiej odpowiedzi udzieliło 30 proc., co pokazuje, że ten odsetek rośnie i to w całkiem szybkim tempie. Tam, gdzie automatyzacja i robotyzacja będą coraz mocniej wkraczały na rynek pracy, kluczowe są szkolenia i zdobywanie nowych umiejętności przez pracowników. Szkolenia z zakresu obsługi nowych systemów i maszyn planuje 49 proc. firm, o 2 pkt proc. więcej niż rok temu. Dodatkowo, niemal co trzeci pracodawca (31 proc.) przekwalifikuje osoby, którym robot zabierze pracę, a co ósma (13 proc.) na razie nie planuje takich działań, ale nie wyklucza, że w przyszłości konieczne będą szkolenia dla pracowników lub ich przekwalifikowanie. Zupełny brak przygotowania kadry na wdrożenie automatyzacji lub robotyzacji zakłada tylko 3 proc. firm, tyle samo co rok temu.