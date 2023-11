Wypalenie zawodowe groźne dla ludzi i firm

Jak zaznacza Adam Plony, brak przygotowania liderów zespołów do bezopresyjnego empatycznego zarządzania i brak kwalifikacji szefów do identyfikowania problemów zdrowia psychicznego jest plagą na skalę światową.

Według globalnego badania Great Place To Work 22 proc. pracowników na świecie doświadcza wypalenia zawodowego, a w firmach o niskiej kulturze zaufania – 27 proc. Z kolei Gallup ocenia, że wypalenie, przynajmniej od czasu do czasu, dotyka 76 proc. pracowników, a 28 proc. – bardzo często lub zawsze. Polska zdecydowanie zawyża tę średnią, co przynosi spore straty pracodawcom. Przekłada się bowiem m.in. na spadek lojalności i efektywności pracowników, a także na wzrost absencji chorobowych

Łatwiej zapobiegać.

Eksperci Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego (CIOP-PIB) zwracają uwagę, że wypalenie zawodowe zwiększa ryzyko wypadków przy pracy, gdyż zmęczenie i dolegliwości psychosomatyczne ograniczają sprawność fizyczną i psychiczną wypalonych osób, które mają też mniej motywacji do dbania o higienę pracy.

Jak zwraca uwagę Adam Plona, chociaż wiele firm w Polsce deklaruje, że dba o dobrostan swoich zespołów, to aż 63 proc. pracowników uważa, że ich kadra kierownicza wcale o to nie dba. Jedynie co dziesiąty uważa, że otrzymuje jakiekolwiek wsparcie w obszarze zdrowia psychicznego.

Łukasz Baka z Pracowni Psychologii i Socjologii CIOP-PIB zaznacza, że wypalenie zawodowe – kiedy już wystąpi – jest bardzo trudnym wyzwaniem. Znacznie łatwiej jest mu zapobiegać, co niekoniecznie musi polegać na obniżaniu wymagań wobec pracowników. Ważniejsze jest zapewnienie im zasobów, by mogli sobie z nimi radzić. Warto też, by firmy inwestowały w programy wsparcia psychiki pracowników, w tym w treningi uważności (mindfulness), rozwoju inteligencji emocjonalnej czy wzmacniania odporności (pomagające lepiej kontrolować negatywne emocje lęku i gniewu).

Bardzo wiele zależy jednak od menedżerów czy liderów działów. Powinni wspierać pracowników w radzeniu sobie z bieżącymi problemami zawodowymi, zapewniając im też poczucie kontroli w pracy, czyli wpływ na to, w jaki sposób, kiedy i z kim mają pracować. Również Adam Plona podkreśla, że kluczową rolę w promowaniu dobrostanu i zapobieganiu wypaleniu odgrywają liderzy działów i firm. Powinni pokazać swoją postawą, że zdrowie psychiczne jest istotną wartością dla organizacji, i dbać o empatyczne zarządzanie ludźmi.