Wyższa pensja najczęstszą przyczyną zmiany pracy

Tak wynika z najnowszego raportu Monitor Rynku Pracy przygotowanego przez Instytut Badawczy Randstad we współpracy z Instytutem Badań Pollster. Większość ankietowanych (69 proc.) uważa, że gdyby zaszła taka potrzeba, to znajdą tak samo dobrą lub lepszą pracę.

Pracę zmieniła co piąta osoba, nieco mniej dostało lepsze stanowisko

W badaniu 20 proc. ankietowanych zadeklarowało, że w ciągu pól roku zmieniło pracę, a 17 proc. zmieniło stanowisko. Pracę częściej zmieniły kobiety, a stanowisko – mężczyźni. Im młodsi są pracownicy tym ich chęć zmiany jest większa. Pracę zmieniło 30 proc. 18 – 29 latków, ale już tylko co dziesiąta osoba, która skończyła 50 lat. W badaniu proszeni o opinie są pracownicy (ze stałą lub czasową umową), ludzie pracujący na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia oraz samozatrudnieni. Najwięcej zmian ostatnie pól roku przyniosło pracującym na podstawie różnych umów czasowych.

Ci, którzy szukali pracy przeciętnie znaleźli ją po 2,7 miesiącach. Czas poszukiwań niewiele zmienił się w ciągu dwóch lat. Przed rokiem średnim czas poszukiwania zatrudnienia wynosił 2,4 miesiąca, a w 2021 r. - 2,6. Im pracownik starszy, tym potrzebował więcej czasu. Nieznacznie szybciej nowe miejsce pracy znajdowali przeciętnie panowie niż panie.

Niezmiennie największą motywacją do zmiany firmy jest lepsze wynagrodzenie (48 proc. respondentów). Do 42 proc. (z 36 proc. w poprzednim badaniu) wzrosła liczba osób, które poszukują nowej pracy, bo chcą się zawodowo rozwijać. Co trzecia osoba była niezadowolona z dotychczasowego miejsca, a 22 proc. albo straciło poprzednie zajęcie albo pracowało tak długo, że chciało coś zmienić.