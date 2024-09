Kowalscy budują wyraźnie mniej niż w poprzednich latach

Inwestorzy indywidualni w sierpniu ruszyli z budową nieco ponad 6,9 tys. domów, o 8 proc. mniej niż w lipcu i o 4 proc. więcej niż rok wcześniej. Nominalnie aktywność inwestorów jest już dawno poniżej poziomów z boomu z 2021 r., kiedy tani pieniądz pozwalał na ruszanie z budową 10 tys. domów miesięcznie.

W skali ośmiu miesięcy rozpoczęto budowę 54,2 tys. domów, o 11 proc. więcej niż rok wcześniej. We wcześniejszych latach normą było na tym etapie ponad 60 tys.

Kowalscy w sierpniu uzyskali zielone światło na postawienie 6,7 tys. domów – to o 14 proc. mniej niż w lipcu i o 3,6 proc. więcej niż rok wcześniej. Po ośmiu miesiącach wynik to 53,6 tys., o 12 proc. więcej niż rok wcześniej – ale w poprzednich latach w analogicznych okresach było to ponad 65 tys.

Budownictwo społeczne i komunalne marginesem rynku mieszkaniowego

Trzeci filar to budownictwo spółdzielcze, komunalne i społeczne czynszowe. W dyskusjach zawsze jest on wspominany jako element wymagający wsparcia, jednak o znaczącej roli tych segmentów w kształtowaniu rynku można było mówić dwie dekady temu. W ciągu ośmiu miesięcy br. ruszyła budowa zaledwie 432 mieszkań komunalnych, 409 spółdzielczych i 1,8 tys. społecznych czynszowych. To w sumie 2,5 proc. tego, co w tym czasie zaczęli budować deweloperzy.

Tylko trochę lepiej wyglądają statystyki dotyczące pozwoleń na budowę. W skali ośmiu miesięcy br. mowa o 3,2 tys. mieszkań społecznych czynszowych, 1,23 tys. komunalnych i 207 spółdzielczych.