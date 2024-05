Według agencji Bloomberga, rozmowy na temat tego planu są prowadzone przez rząd Chin z władzami lokalnymi. Są one obecnie na bardzo wstępnym etapie, a wiele elementów tego projektu nie zostało jeszcze ustalonych. Z przecieków wynika jednak, że państwo chińskie może przeznaczyć w ciągu pięciu lat nawet 280 mld USD rocznie na wykup pustych domów i mieszkań od deweloperów. Nabyte w ten sposób nieruchomości nie trafiłyby później na rynek, lecz byłyby wynajmowane po przystępnych cenach. Rząd chciałby w ten sposób zarówno wspomóc branżę deweloperską jak i też zapewnić mieszkania części Chińczyków, których nie stać na ich zakup. Niedawno przedstawiciele władz Państwa Środka zapowiadali, że szukają sposobu na to, by zmniejszyć nadmiar pustych nieruchomości na rynku.

Czytaj więcej Dane gospodarcze Wzrost gospodarczy Chin silniejszy od prognoz. Ale ożywienie pozostaje kruche PKB Chin wzrósł w pierwszym kwartale o 5,3 proc. po tym, jak w ostatnich trzech miesiącach 2023 r. zwiększył się o 5,2 proc. Średnio oczekiwano zwyżki o 4,6 proc.

- Ta wiadomość nie jest niczym nowym. Spekulowano o tym, że taki plan powstanie już od trzech-czterech tygodni. To był jeden z powodów, dla których indeks chińskich spółek z sektora nieruchomościowego zyskał w ciągu miesiąca 21 proc. - twierdzi Peter Sheren, analityk Goldman Sachs. Eksperci Goldmana uważają jednak, że ten plan może pomóc ustabilizować chiński rynek nieruchomości.

Jak głęboki jest kryzys na chińskim rynku nieruchomości?

Chiński rynek nieruchomości jest pogrążony w kryzysie, którego jednym z objawów była seria bankructw wśród dużych firm deweloperskich, takich jak China Evergrande Group. Evergrande zaczęła mieć problemy ze spłatą długów w 2021 r. W 2023 r. złożyła wniosek o ochronę przed wierzycielami, a w styczniu 2024 r. sąd zarządził jej likwidację.