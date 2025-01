Ile kosztowała ostatnia walka z pryszczycą i jakie były konsekwencje choroby?

Choć w Polsce Pryszczyca ostatnio wystąpiła ponad pół wieku temu, to w Wielkiej Brytanii pamiętają ją doskonale. Ostatnie ognisko znaleziono tam w 2021 r., a walka z chorobą przyniosła, jak informuje polskie ministerstwo rolnictwa, aż 6 mld funtów strat. Wcześniej ta choroba była tam w 2007 r., a jej ognisko w 2001 r. było wielkim ciosem dla hodowców - przyniosło aż 8,5 mld funtów strat i konieczność wybicia ponad 6 mln zwierząt.

Straty poniosła nawet turystyka, bo wirus, podobnie jak ASF, można przenosić na podeszwach butów czy karoserii samochodów. Dlatego Brytyjczycy, których regionalizacja już dzięki Brexitowi tak ściśle nie obowiązuje, wprowadzili błyskawicznie embargo na niemieckie bydło, świnie, owce oraz wiele rodzajów mięsa i nabiału.

Jaki wpływ na polski rynek mięsa może mieć epidemia i kto choruje na pryszczycę

I ta skala wstrzymania eksportu pokazuje zagrożenie, jakie wisi nad Polską, jeśli choroba przedostanie się przez granicę na Odrze do naszego kraju. Wpływ ewentualnego (resort rolnictwa podkreśla, że Polska jest wolna od pryszczycy) ogniska tej choroby można oszacować, patrząc na rozwój sytuacji na rynku niemieckim. Na pryszczycę chorują zwierzęta parzystokopytne, więc zagrożone są krowy, świnie, owce, kozy, alpaki oraz wielbłądy. O ile dwa ostatnie gatunki występują w Polsce głównie w ogrodach zoologicznych i farmach dla dzieci, to jednak jeśli chodzi o pozostałe gatunki zwierząt – sprawa jest bardzo poważna.

Zagrożenie dla Polski jest poważne, bo Polska jest na podium europejskich producentów mięsa – w naszym kraju w ubiegłym roku żyło 6,3 mln sztuk bydła, 9,1 mln świń i ponad 77 tys. sztuk owiec. Polska jest czwartym producentem wieprzowiny w Europie, ale też – bardzo ważnym graczem na rynku mleka – z produkcją roczną na poziomie ok. 15 mln ton. Pod względem pogłowia krów mlecznych (2 mln szt.) Polska zajmuje trzecie miejsce wśród krajów Unii Europejskiej, po Niemczech i Francji. Ok. 20 proc. wyprodukowanego mleka trafia na eksport (także w produktach mlecznych, jak sery). Dlatego zakaz eksportu tych produktów byłby ogromnym problemem dla sektora rolnego.

Polska nie musiała sama wprowadzać embarga, bo o to zatroszczyli się już sami Niemcy, natomiast główny lekarz weterynarii podkreśla dziś znaczenie prewencji – by nie kupować ani zwierząt, ani nawet ściółki z nieznanego źródła, ponieważ nawet zarażona słoma czy siano mogą wprowadzić wirusa do gospodarki. - Mamy najlepszą, idealną wręcz pogodę do utrzymywania się wirusa pryszczycy w środowisku. Jest około zera stopni, wilgotno, wirus ten jest bardzo czuły na wysychanie i promieniowanie UV, ale w tych warunkach, jakie mamy wirus będzie się utrzymywał w środowisku, na karoseriach samochodów, na błocie przez kilka dni – mówił Krzysztof Jażdżewski.