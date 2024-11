Ukraińscy rolnicy zbiorą więcej pszenicy w 2025 roku. Rosyjscy mają problem

Pierwszy wiceminister rolnictwa Ukrainy, Taras Wysockij przekazał agencji Reuters liczby z pierwszej oficjalnej prognozy na przyszły rok. Areał pól pszenicy zwiększy się do 5 mln ha z 4,6 mln w tym roku. Przed rosyjską inwazją obsiewano zwykle 6 mln hektarów pszenicą ozimą, ale tę powierzchnię znacznie zmniejszono z powodu okupacji dużych obszarów lub zaminowania ich.

W tym roku zebrano 22 mln ton pszenicy wobec średniej rocznej 25-28 mln t przed wojną. - Jeśli weźmiemy pod uwagę średnią wydajność z hektara, to powinno być przynajmniej 22 mln ton, ale przy dobrej pogodzie w przyszłym roku może to być 25 mln ton. Zwiększył się areał zasiewów, pół miliona hektarów to znacząca wielkość. Faktycznie będzie to ponad 5 mln ha - powiedział wiceminister.

Na pszenicę ozimą przypada zwykle 95 proc. tego ziarna każdego roku. Na większości pól pojawiły się już kiełki, zbiory będą zależeć od pogody zimą i wiosną - dodał Wysockij. Na wszystkich zasianych terenach kiełkowanie przekroczyło 90 proc. Nie wiadomo, co będzie dalej. Na dziś nie ma żadnego katastrofalnego scenariusza - powiedział. Rolnicza uczelnia wyższa stwierdziła, że pogoda we wrześniu i październiku była niekorzystna dla upraw ozimych, zabrakło wilgoci. Według meteorologów większość zasiewów jest zagrożona, kiełki są słabo rozwinięte.

Ukraina uprawia też i eksportuje kukurydzę, ale trudności z jej eksportem skłoniły rolników do zmniejszenia areału upraw do 3,9 mln ha z 5,5 mln ha w 2021 r. Zwiększyli natomiast zasiewy soi i zebrali w tym roku rekordowe 6 mln ton tego ziarna. Obfite zbiory wpłynęły na spadek jej cen, więc rolnicy wrócą do siania kukurydzy w przyszłym roku - poinformował wiceminister. Pod uprawę słonecznika zostanie przeznaczona stała powierzchnia 5,5 mln ha.

Duże straty w uprawach w Rosji

Przymrozki i susza zmniejszyły tegoroczne zbiory pszenicy do 83 mln ton z 92,8 mln t w 2023 r. i wobec rekordowych 104,2 mln ton w 2022 r. Na Syberii w regionie Omska gwałtowne deszcze w w szczytowym okresie żniw zniszczyły wiele zasiewów, które teraz nadają się tylko na paszę dla bydła.