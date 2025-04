Podsumowania pontyfikatu Franciszka, debaty na temat tego, czy był on rewolucjonistą, czy też nie, i za co zapamięta go historia – to wszystko rozpoczęło się już, gdy papież trafił do szpitala. Zaczęto go oceniać: czy był to czas dobry czy zły; rozpoczęło się szufladkowanie – często polityczne – które, tak samo jak w przypadku papieża Polaka, może doprowadzić do spłycenia 12 lat kościoła „Franciszkowego”.

Kościół Franciszka: Pontyfikat przejściowy stał się na pontyfikatem ważnych gestów

Niezależnie od ocen pontyfikatu Franciszek – w wymiarze symbolicznym i w wymiarze gestów – wprowadził pewien powiew świeżości, który zmienił postrzeganie Kościoła katolickiego tak jako instytucji, jak i wspólnoty. Wiele tych gestów zapewne z nami pozostanie – na dłużej czy na krócej – może przejdą one do historii i odcisną piętno na katolicyzmie. Ale choć wprowadziły one do debaty kościelnej nowe tematy i może podłożą fundamenty pod przyszłe zmiany, to same w sobie nie wywróciły wszystkiego do góry nogami – nie były rewolucją

Co więcej, wiele decyzji podjętych przez argentyńskiego papieża jest logiczną kontynuacją tego, co wcześniej wprowadzali Jan Paweł II i Benedykt XVI. Przykładami są podejście do kary śmierci, ekologii czy fundamentalizmów religijnych i ideologicznych. Franciszek w mocniejszych słowach i bardziej dosadnie akcentował kierunek, w którym zmierza Kościół. Nie był rewolucjonistą, bo nie odrzucał tego, co było wcześniej – sam czerpał wiele z tradycji i nauczania Kościoła, i korzystał z tego, co pozostawili jego bezpośredni poprzednicy, wielokrotnie ich cytując i zachęcając do zagłębiania ich nauczania. Współczesność Franciszka polegała na głoszeniu w dużej mierze kontynuacji tego, co było wcześniej, ale w inny, być może w bardziej nowoczesny sposób.

Pontyfikat Franciszka: Sygnał do działania, nie rewolucja

Pewne nowości, które wprowadził Franciszek, należy postrzegać raczej jako sugestię kierunku, w jaką stronę powinien zmierzać kościół – były one początkiem, a nie rewolucją. Jednym z kluczowych wydarzeń, za które zapewne zapamięta się 266. głowę Kościoła katolickiego, był tzw. synod o synodalności. Choć wiele się o nim mówiło, a krytycy potrafili zarzucać papieżowi, że w ten sposób zrywa z „prawdziwym” katolicyzmem, to z samego synodu, koniec końców, niedużo wynikło. Był on jednak przykładem, że Kościołem można zarządzać inaczej. Pokazał, że biskupi, przyszli papieże mogą, a nawet powinni częściej rozmawiać ze zwykłymi księżmi i wiernymi. Ale znów: był to znak na przyszłość, a sam synod fundamentalnie prawa i nauczania kościelnego nie zmienił.