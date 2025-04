Bez pomocy Chin Trump nie zakończy wojny w Ukrainie. Xi Jinping wybiera się do Moskwy

Donald Trump doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że bez wsparcia Xi Jinpinga nie zakończy wojny w Ukrainie. Pekin jest dziś najważniejszym partnerem handlowym Rosji (zarówno jeśli chodzi o import, jak i eksport) i głównym importerem rosyjskiej ropy. Poza tym dostarcza Rosjanom to, czego – z powodu sankcji – nie mogą w łatwy sposób ściągnąć z Zachodu (samochody, maszyny przemysłowe, czipy). Brak tego wsparcia byłby zabójczy dla rosyjskiej gospodarki. Ale nie dla Chin. Na liście importerów chińskiej produkcji Rosja znajduje się dopiero na siódmym miejscu (129 mld dol., nieco ponad 3 proc. eksportu Chin). Na pierwszym miejscu znajdują się zaś Stany Zjednoczone – to tam trafia niemal 15 proc. wyprodukowanych w Chinach towarów (w 2024 roku wyniósł on 438 mld dol.).

Nie można wykluczyć, że Donald Trump, uderzając w chińską gospodarkę, chce zmusić Pekin do większej aktywności w sprawie zakończenia wojny nad Dnieprem. Zwłaszcza w obliczu zbliżającej się wizyty Xi Jinpinga w Moskwie. Ma się pojawić u boku Putina na placu Czerwonym z okazji 80. rocznicy obchodzonego w Rosji 9 maja Dnia Zwycięstwa. To doskonała okazja dla Chińczyków, by porozmawiać z rosyjskim dyktatorem o zawieszeniu broni.

Znane chińskie przysłowie z czasów Sun Tzu mówi o mądrej małpie, która siedzi na drzewie i patrzy na walczące ze sobą dwa tygrysy. Dzisiejsze Chiny poszły nieco dalej. Oficjalnie nie stają jednoznacznie po żadnej ze stron konfliktu (nie uznają okupacji ukraińskich regionów czy Krymu), ale jednocześnie sprytnie „oswajają” jednego z tygrysów. Donald Trump najwidoczniej chce, by „małpa” zeszła z drzewa i zaczęła grać w otwarte karty.