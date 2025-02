Jeśli ktoś szuka klucza do zrozumienia fenomenu Mentzena już nie tylko w najmłodszym elektoracie (kolejne partie środowiska przez lata skupionego wokół Janusza Korwin-Mikkego zawsze podobały się młodym), ale i wśród wyborców nieco starszych, to słusznym tropem wydaje się słowo „rozczarowanie”. W 2023 roku młodzi zmobilizowali się i odrzucili PiS, bo partia ta znalazła się na jałowym biegu, ograniczając swoją propozycję wyborczą do straszenia Donaldem Tuskiem i Koalicją Obywatelską. Ale półtora roku później to samo można powiedzieć o koalicji rządzącej, na czele z KO.

Dla Mentzena i Konfederacji ostrzeżeniem musi być los Szymona Hołowni

Kolejnym „przyspieszeniom” przy rozliczaniu PiS-u i wpisom Donalda Tuska w serwisie X piętnującym politycznych przeciwników nie towarzyszy jasna wizja tego, w jaką stronę chce zaprowadzić kraj, a przede wszystkim nie towarzyszą temu sprawcze działania, bo szeroka koalicja wikła się w spory i skuteczniej nawzajem blokuje swoje inicjatywy, niż je realizuje.

Najpierw PiS (w kampanii wyborczej 2023 i po niej), a potem KO wróciły więc do mechanizmu polaryzacji jako sposobu na utrzymanie swojej pozycji na scenie politycznej. To się do pewnego stopnia udaje – sondaże poparcia partyjnego dają obu ugrupowaniom po ok. 30 proc. poparcia – ale widać już ograniczenia tego mechanizmu. Po pierwsze, KO miażdży w ten sposób swoich koalicjantów, co pokazują zarówno notowania Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy, jak i – jeszcze bardziej – notowania ich kandydatów na prezydenta. Po drugie – i to widać przede wszystkim po wynikach Mentzena – coraz więcej wyborców szuka jakiejkolwiek alternatywy dla rytualnej wymiany ciosów, w której co i rusz padają oskarżenia o zdradę, łamanie demokracji, zapędy autorytarne. I żaden wybór dokonany między PiS i KO nie gwarantuje, że ten niszczący spór się zakończy.



Karol Nawrocki i PiS mają problem, Rafał Trzaskowski i KO wkrótce mogą go mieć

Tu i teraz sytuacja wydaje się groźniejsza dla Karola Nawrockiego. Cała formuła „obywatelskiego” kandydata i deklaracja, że prezes IPN jako kandydat na prezydenta spoza PiS ma zakończyć wojnę polsko-polską świadczyła o dobrym zdiagnozowaniu problemu, ale nic w późniejszych działaniach Nawrockiego i PiS-u nie potwierdziło, by mieli oni jakikolwiek inny plan na owo zakończenie wojny polsko-polskiej niż zakopanie topora wojennego w czaszce politycznego rywala. Do tego dochodzi jeszcze fakt, że Nawrocki nadal nie jest w stanie zmobilizować całego elektoratu PiS (jego wyniki są gorsze niż wyniki PiS-u), bo mimo wszystko budzi pewną nieufność jako osoba z zewnątrz, o nie do końca jeszcze znanych poglądach (których zresztą, nadal, przesadnie nie eksponuje).

W efekcie w sondażu Opinii24 dystans, jaki dzieli Mentzena od Nawrockiego, jest mniejszy niż ten dzielący Nawrockiego od Trzaskowskiego, i to kandydat „obywatelski” jest na najlepszej drodze do otrzymania czerwonej kartki od wyborców zniechęconych polaryzacją. Choć dziś na tytułowe pytanie, „czy możliwa jest II tura wyborów prezydenckich bez Karola Nawrockiego?”, nadal odpowiedź brzmi „raczej nie”, ale nie jest to już całkowicie niewyobrażalne. A to sygnał alarmowy dla PiS.