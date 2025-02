„Nowy obywatel” bez dofinansowania: „Wszystko zgarnęli kumple Donalda Tuska”

Na szczęście media społecznościowe to jeszcze nie ogół społeczeństwa. Dla niego liczą się jeszcze inne kwestie, a polityczne sympatie bywają drugorzędne

Ten sposób myślenia rządzący starają się przelać poza internet, na resztę społecznych zagadnień. Dlatego w nauce i kulturze zaczyna dziać się coś, co wcześniej było nie do pomyślenia. Przestają liczyć się kompetencje w danej dziedzinie, ponieważ największą rolę zaczyna odgrywać przynależność partyjna. Sympatie polityczne stają się politycznym sprawdzianem, zatruwając dziedziny wcześniej od nich wolne (lub gdzie przynajmniej starano się udawać, że nie mają one znaczenia). Okazuje się, że nie można być specjalistą od Heideggera, Orygenesa czy innego filozofa, o ile nie popiera się stosownej politycznej partii. Co gorsza, bardzo wielu z tych, których zaliczam do „internetowego betonu”, uważa to stwierdzenie za całkowicie słuszne i poprawne.

Na szczęście media społecznościowe to jeszcze nie ogół społeczeństwa. Dla niego liczą się jeszcze inne kwestie, a polityczne sympatie bywają drugorzędne. Prawdopodobnie potwierdzi to wynik kolejnych wyborów parlamentarnych (co wcale nie równa się powrotowi PiS-u, w polityce nie ma tak łatwo). Jednak do tego czasu możemy już nie mieć żadnych świetnych, niekomercyjnych czasopism. Ani żadnej nauki i kultury.