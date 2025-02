Maya Ozbayoglu: Europa nie jest „kontynentem ludzi naiwnych” – apel aktywistki klimatycznej do Donalda Tuska

Dlaczego energia w Europie jest droższa niż w USA i Chinach?

Po drugie, prawdą jest, że nie da się konkurować „z gospodarką amerykańską czy chińską, jeśli będziemy mieli trzykrotnie droższą energię”. Nieprawdą jest natomiast to, że dalej idąc ścieżką biznes-jak-zwykle i trwając przy paliwach kopalnych, jakkolwiek dorównamy tym krajom. Bowiem w skali europejskiej wpływ na wzrost cen energii w ostatnich latach miało wiele czynników, m.in. pandemia, kryzys energetyczny wywołany pełnoskalową wojną w Ukrainie, wrażliwość rynku unijnego na bodźce związane z funkcjonowaniem infrastruktury gazowej.

Europa nie ma własnych złóż surowców o takim potencjale, jest w dużej mierze uzależniona od importu paliw kopalnych i nie może eksploatować pokładów tych nośników energii, bo są często zbyt drogie z przyczyn geologicznych

Jeżeli chodzi o ceny uprawnień do emisji, to od końca 2021 roku do początku 2024 pozostawały one we względnie stabilnym, choć wysokim przedziale 80–100 euro za tonę. W tym samym okresie unijna cena energii elektrycznej potrafiła wzrosnąć 8–10-krotnie, co wyraźnie pokazuje, że to w gruncie rzeczy nie wina tej „złej polityki klimatycznej”. Oprócz tego, w kwestii surowców energetycznych, Europa nie ma możliwości skutecznej konkurencji z USA ze względu na samowystarczalność tego kraju i wydobycie złóż jak ropa i gaz. Europa nie ma własnych złóż surowców o takim potencjale, jest w dużej mierze uzależniona od importu paliw kopalnych i nie może eksploatować pokładów tych nośników energii, bo są często zbyt drogie z przyczyn geologicznych.

Węgiel – na pewno „czarne złoto”?

Oprócz ropy i gazu jest też węgiel, który mimo malejącej roli w europejskim miksie energetycznym wciąż przez polskich polityków jest widziany jako „czarne złoto”. A to właśnie ta zacofana perspektywa sprawia, że mamy jedne z najwyższych cen energii elektrycznej w Europie i nie jest temu winny Europejski Zielony Ład, tylko opieszałość poprzednich i obecnego rządu. Krajowe kopalnie mają już dawno za sobą złote czasy i obecnie przegrywają walkę z zagraniczną konkurencją, produkując węgiel, który jest nawet dziesięć razy droższy niż ten z Australii czy Indonezji. Wynika to głównie z trudnych warunków geologicznych, niskiej wydajności produkcji i dużego udziału wynagrodzeń w ogólnych wydatkach. Tańsze w eksploatacji złoża mają np. wcześniej wspomniane Chiny, z którymi w tym aspekcie również konkurować po prostu nie jesteśmy w stanie.

Dodatkowo dochodzą do tego astronomiczne kwoty wsparcia sektora węglowego (nawet 42 mld zł w ciągu następnej dekady) i absurdy w postaci wprowadzenia zakazu kupowania paliwa z importu przez państwowe elektrownie, mimo istnienia tańszych zagranicznych opcji. Ministerstwo Przemysłu twierdzi, że ma to pomóc w zagospodarowaniu nadwyżek surowca, które piętrzą się przy kopalniach. W ramach zobrazowania skali problemu: w październiku 2024 roku ilość niesprzedanego węgla przy kopalniach wynosiła 5,861 mln ton – rekord ostatnich lat – i w listopadzie 5,743 mln ton. Warto dodać, że wbrew temu, co myślą niektórzy politycy partii rządzącej, ładowanie się w gaz również nie jest dobrym rozwiązaniem, patrząc chociażby po cenach we Włoszech (95–98 euro za MWh), których system energetyczny w 45 proc. bazuje na paliwie gazowym. O zagrożeniach związanych ze zmniejszającą się konkurencyjnością polskiej gospodarki piszą sami przedstawiciele przemysłu, którzy alarmują, że ze względu na wysokie ceny energii coraz więcej firm zagranicznych zamyka produkcję w Polsce, przenosząc się do tańszych lokalizacji.