Roman Kuźniar: Europa potrzebuje moralnego uzbrojenia

Trochę zmarnowaną szansą na podjęcie tego zadania może być paradoksalnie program polskiej prezydencji „Bezpieczeństwo, Europo”. Brzmi to wprawdzie słusznie, ale włączenie do tego programu niemal wszystkich możliwych rodzajów bezpieczeństwa wskazuje, że autorzy raczej kierowali się podręcznikiem akademickim niż tym, co jest w danej chwili ważne dla bezpieczeństwa Europy. Myślenie podręcznikowe należy zostawić wykładowcom i studentom – rządy muszą umieć formułować strategie, czyli także ustawiać w należytym porządku priorytety, a to ze względu na ograniczoność środków: choćby tylko czasu, który jest im dany.

Bo na przykład jeśli chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe czy zdrowotne, to Europa naprawdę ma się lepiej niż inne regiony świata. Co innego bezpieczeństwo militarne w kontekście zagrożenia ze strony Rosji czy zagrożenie niekontrolowaną migracją, które wiąże się z bezpieczeństwem kulturowym, lub – jak się obecnie pisze – bezpieczeństwo ontologiczne (ochrona tożsamości). Rzecz znamienna, w programie prezydencji nie znalazło się inne bezpieczeństwo – widać zbyt politycznie trudne – demograficzne. W czym leży problem? W tym, że w strategiach bezpieczeństwa nie idziemy „ławą”, lecz przede wszystkim zajmujemy się realnymi i bezpośrednimi zagrożeniami (jak te ze strony Rosji), podczas gdy sprawy zdrowotne, żywnościowe czy nawet energetyczne należą do rutynowych, stałych obowiązków każdego rządu.

Polska ma dużo do zrobienia, jeśli chodzi o rozbudowę przemysłu zbrojeniowego

Zacznijmy od bezpieczeństwa militarnego, które słusznie znajduje się wysoko w programie prezydencji. Uzbrojenie moralne Europy w tej dziedzinie musi polegać na wyraźnym powiedzeniu, że chodzi o Rosję i że Europa może sobie na tym polu poradzić. A nawet w świetle antyeuropejskich wybryków prezydenta Donalda Trumpa musi sobie poradzić. Na początek odwołam się tutaj do politycznie niepoprawnych, ale strategicznie pouczających przykładów. Otóż Polska, Francja i Niemcy nie miały w przeszłości problemów z militarnym dotarciu do Moskwy lub w jej pobliże. Owszem, w każdym przypadku to był strategiczny błąd, ale militarnie było to możliwe. Dziś militarnie jest możliwe obronić się przed strategicznym błędem Moskwy, którym byłoby rozpoczęcie przez nią militarnej awantury przeciwko państwom UE i NATO.

Wzięcie na sztandary przez polską prezydencję wielu podręcznikowych rodzajów bezpieczeństwa nie jest dobrym pomysłem, zważywszy zwłaszcza na krótki, półroczny okres jej sprawowania

Sama Unia ma dziś PKB ponadsiedmiokrotnie większe niż Rosja, na cele obronne wydaje ponad trzy razy więcej, a i pod względem liczby ludności jest trzy razy większa od Rosji. Dodajmy do tego potencjał Wielkiej Brytanii. I nie potrzeba wydatków na zbrojenia sięgających 5 proc. PKB, bo choć potencjał militarny Unii wymaga wzmocnienia, to w jeszcze w większym stopniu wymaga zintegrowania w jedną pięść. A jeśli mowa o istotnie potrzebnej rozbudowie europejskiego przemysłu zbrojeniowego, to Polska ma tu dużo do zrobienia. Jest rzeczą nielojalną wobec Europy (i nierozsądną) lokować nasze wielkie zamówienia głównie w USA i w… Korei Południowej. To spadek po błędnej polityce rządu PiS, który będąc na wojnie z UE, nie chciał tam wydać ani złotówki na zakupy zbrojeniowe; nie należy tego kontynuować.

Co oznacza „uzbrojenie moralne”?

Uzbrojenie moralne to zarówno świadomość, skąd pochodzi zagrożenie, jak i zdolność do mobilizacji, aby mu sprostać. Polska prezydencja ma tu wielką rolę do odegrania, bo nie wszyscy w Europie podobnie oceniają polityczną naturę bandyckiego reżimu Putina, nie wszyscy wykazują chęć mobilizacji będących w ich potencjale środków, aby stawić mu czoła. Zaraz po II wojnie światowej także nie wszyscy na Zachodzie wierzyli we wrogie zamiary stalinowskiego Związku Sowieckiego. Zarazem trzeba wiedzieć, że Rosja Putina nie planuje ataku zbrojnego na Europę (już trzeci rok buksuje nad Dnieprem). Rosja chciałaby nas skutecznie zastraszyć, aby móc Europę zwasalizować i zmienić porządek międzynarodowy w tej części świata.