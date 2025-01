Jak sztab Karola Nawrockiego robi z Rafała Trzaskowskiego wroga religii

Czytaj więcej Opinie polityczno - społeczne Kamil Dąbrowa: Zdrowa laickość, czyli świeckie państwo W odpowiedzi na tekst „Państwo świeckie, nie laickie” z 29–30 maja chciałbym wyjaśnić nieporozumienia oraz podzielić się spostrzeżeniami i próbą zrozumienia zarzutów czynionych laicyzowaniu się państwa przez domniemane wypieranie krzyża z urzędów.

Ta sprawa będzie wykorzystywana w nadchodzącej kampanii. Ale sama ona nie wystarczy. Dlatego sztabowcy PiS będą szukać wydarzeń i fenomenów potwierdzających prawdziwość maski, którą mają zamiar założyć na twarz Trzaskowskiego. Już zostały wyciągnięte słowa jego żony o tym, że ich dzieci nie mają komunii i nie chodzą na lekcje religii. To zachowanie, całkowicie zrozumiałe w Warszawie, jest jednak postawą mniejszościową wśród większości wyborców i trudno się dziwić pisowskim specom od PR-u, że sięgnęli po tę sprawę. Można się spodziewać, że będą nią grali w czasie całej kampanii, bo rzeczywiście stawia ona kandydata KO w pozycji kogoś reprezentującego poglądy dalekie od mainstreamu. Podłe? Możliwe. Skuteczne? Zapewne.

Raport RPO o traktowaniu ks. Olszewskiego może być kłopotem dla władzy

Zwłaszcza że władza, którą Trzaskowski jako wiceszef PO reprezentuje, popełnia błędy w inkryminowanym zakresie. Takim na pewno była sprawa księdza Michała Olszewskiego, która przez prawy sektor została porównana nawet do zabójstwa Jerzego Popiełuszki. Politycy PiS oraz sprzyjające im media gardłowali o torturach i nieludzkich warunkach, w jakich miał być przetrzymywany zakonnik. Nie byłoby to wielkim kłopotem, gdyby nie raport rzecznika praw obywatelskich, w którym możemy przeczytać, że co prawda tortury nie miały miejsca, ale pewne represyjne działania wobec osadzonego – owszem.

Jeśli takie afery będą miały miejsce w ciągu najbliższego półrocza, Trzaskowski może przegrać, bo zostanie skutecznie obsadzony w roli nie tylko antyklerykała, ale także wroga religii. Jest to o tyle łatwe, że on prawdopodobnie rzeczywiście nim jest. Gdyby zapytać go szczerze, co sądzi o myśleniu konfesyjnym i jego zaleceniach odnośnie do codziennego życia, to pewnie przyznałby, że jest ono błędne, a nawet szkodliwe. Jeszcze bardziej antyreligijne jest jego bezpośrednie zaplecze intelektualne i polityczne. Zrobić z Tuska niemieckiego agenta nie udało się pisowcom z jednego powodu – bo przewodniczący PO nim nie jest. Natomiast kandydat KO na prezydenta najprawdopodobniej jest przeciwnikiem religii, zwłaszcza w jej nadwiślańskim wydaniu. Dlatego uszycie mu antychrześcijańskich butów może się udać.

Rafał Trzaskowski powinien otoczyć się ludźmi niekojarzonymi z walką z Kościołem

Co zatem powinien zrobić? Po pierwsze, poprosić swoich kolegów z rządu o to, by do maja wstrzymali się z jakimikolwiek działaniami, które mogłyby być odebrane jako antykościelne. Chodzi o wszelkie wymiary aktywności gabinetu Donalda Tuska nie tylko w zakresie służb specjalnych i policji, ale także w edukacji czy ochronie zdrowia.