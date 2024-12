Do końca nigdy nie wiemy, co przyniesie przyszłość, lecz bieg przez życie w gęstej mgle bez celu i kierunku nie ma sensu. Kiedy inwestujemy w zakup domu czy wykształcenie dzieci, to zakładamy pewien scenariusz wydarzeń. Państwa też podejmują decyzje o zwiększeniu wydatków na obronę kosztem wydatków na ochronę zdrowia czy szkolnictwo, bo uważają, iż grozi nam wojna. Banki centralne zaciskają gardło firmom, zwiększając stopy procentowe, bo przewidują inflację. Nic więc dziwnego, że przewidywanie przyszłości to dochodowy biznes. Trudno już zliczyć instytucje przewidujące, kto wygra kolejne wybory, które rynki wygenerują największe zyski, gdzie wybuchnie konflikt zbrojny albo kiedy roboty przejmą naszą pracę. W telewizji nawet poważni naukowcy zamieniają się we wróżbitów, bo dziennikarzy i widzów najbardziej interesuje przyszłość. Co się wydarzy w przyszłym roku? – pytają dziś dziennikarze.

Reklama

Kto przewidzi, co zrobi Donald Trump?

Problem w tym, że proroctwa odnośnie do przyszłości są mało wiarygodne. Niedawno w Ameryce wybory wygrał Donald Trump i konia z rzędem temu, który jest w stanie przewidzieć, co ten prezydent zrobi w tak ważnych kwestiach jak Ukraina i NATO. Przywódca Syrii Asad kilka tygodni temu wyglądał jak pomnik z granitu, a teraz jego władza i pomniki leżą w gruzach. W Rumunii Sąd Konstytucyjny najpierw potwierdził wyniki wyborów prezydenckich w pierwszej rundzie, a później je anulował. W Korei Południowej prezydent ogłosił stan wojenny i już po paru godzinach się z tego wycofał. Jeśli jest jedno słowo, które łączy te wydarzenia, to jest nim chaos. Lub nieprzewidywalność.

Wiemy, że papierosy szkodzą, a dalej je palimy. Tak samo z samochodami dieslowymi

Oczywiście są rzeczy, które wiemy, lecz notorycznie je ignorujemy. Wiemy, że alkohol i papierosy skracają życie, lecz nie potrafimy się od tych nałogów oderwać. Wiemy, że populiści obiecują gruszki na wierzbie, lecz na nich głosujemy, bo nie lubimy liberałów. Wiemy, że zmiany klimatyczne grożą katastrofą, lecz się nie przesiadamy z naszego diesla na elektryka.

Jest wiele powodów, by wytłumaczyć naszą irracjonalność i wiarę we wróżbitów. Pytanie jednak, co robić, gdy nie wiemy, co się jutro zdarzy. Moim zdaniem potrzebny jest nam kompas, który przynajmniej określa, co jest dobrem i złem, jakie są nasze priorytety, jakiego państwa czy świata chcemy. Czy jest to moralność, czy ideologia – to ma mniejsze znaczenie. Ważne jest, by naszym życiem i polityką kierował jakiś system norm i wartości. Święta oraz koniec roku są dobrym czasem, by spojrzeć w lustro i przemyśleć nasz system wartości.