Sąd już raz wypowiedział się o pierwszej turze wyborów, wtedy skupił się na ponownym przeliczeniu drobnej części głosów. Potwierdził, że to Elena Lasconi, a nie faworyzowany premier Ciolacu przechodzi do drugiej tury - ich wyniki dzieliło ledwie 0,03 punktu procentowego. Ale to, że znajdzie się w niej Georgescu, nie ulegało wątpliwości – miał nad tą dwójką rywali przewagę ponad 3,7 pkt. proc.

Do ostatniej chwili sąd konstytucyjny zapewniał, że już nie będzie się wypowiadał o pierwszej turze wyborów. Nagle zmienił zdanie – media łączą to z raportem rumuńskiego wywiadu, oskarżającego Georgescu, że za jego sukcesem stoi wielka zagraniczna operacja propagandowa (w domyśle - rosyjska, bo bez wątpienia to świetny kandydat z punktu widzenia Kremla). A głównym wehikułem propagandy był TikTok, chińska platforma w mediach społecznościowych.

Pojawia się pytanie, czy wyborcy są tak niedojrzali, że głosują na tych, których oglądają na TikToku? Bo gdyby nie TikTok, to wybraliby rządzących teraz czy poprzednio?

Rumunia. Czy wyborcy Calina Georgescu zbuntują się przeciw elitom?

Kampania na TikToku pomogła też partiom antyestablishmentowym i skrajnie prawicowym w wyborach parlamentarnych, które odbyły się 1 grudnia. Formacje te zdobyły w nich w sumie aż jedną trzecią głosów, potwierdzając, że poglądy bliskie i Georgescu to nie jest egzotyczna nisza.

Pojawia się pytanie, czy wyborcy są tak niedojrzali, że głosują na tych, których oglądają na TikToku? Bo gdyby nie TikTok, to wybraliby rządzących teraz czy poprzednio? To sugeruje właśnie sąd konstytucyjny, dając sobie na dodatek poważną władzę polityczną.