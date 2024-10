Artur Bartkiewicz: Jarosław Kaczyński niczego nie zapomniał i niczego się nie nauczył

Po sobotnim przemówieniu prezesa PiS wiemy już, że jedynym wnioskiem jaki wyciągnął Kaczyński z wyborczej porażki jest to, że potrzeba jeszcze więcej tego samego, by powrócić do władzy.