Miliardera zawiodły w szczególności głosy konserwatywnych kobiet, które nie mogą mu darować, że zmieniając skład Sądu Najwyższego postawił pod znakiem zapytania prawo do aborcji. To sytuacja podobna do utraty przez PiS około 10 punktów procentowych po zaostrzeniu w Polsce ustawy dopuszczającej przerywanie ciąży (poprzez wyrok TK). Partia Jarosława Kaczyńskiego nigdy się po tym nie podniosła. Czy podniesie się Trump?

Umiarkowani republikanie obawia się, że Trump zagrozi demokracji

Na miliardera nie chcą też w znacznej części głosować białe przedmieścia amerykańskich miast, ostoja klasy średniej. Są przerażone kandydatem, który wciąż twierdzi, że wybory z 2020 roku zostały sfałszowane, co stawia pod znakiem zapytania jego przywiązanie do demokracji. Nie zamierzają stawiać na kandydata, na którym ciąży 91 zarzutów kryminalnych. Obawiają się jego zapowiedzi „zemsty” na politycznych przeciwnikach. Nie wszyscy też wpisują się w izolacjonizm Trumpa, który w czasach egzystencjalnego starcia z Rosją jest gotowy na flirt z Putinem.

Wybory prezydenckie w USA: Ameryka nie chce powtórki starcia Joe Biden-Donald Trump

Słabością Bidena jest z pewnością jego wiek. Amerykanie powszechnie krytykują go za doprowadzenie do kryzysu migracyjnego na granicy z Meksykiem. Narzekają na drożyznę odziedziczoną po pandemii. To przekłada się na mało korzystne w tej chwili sondaże dla demokratów.

Ale te same sondaże wskazują, że ogromna większość Amerykanów nie chce powtórki starcia Trumpa z Bidenem z 2020 roku. Gdy więc już do niego dojdzie, wcale nie jest pewne, że wybierze tego pierwszego.