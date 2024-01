Nie oszukujmy się, to prowizorka, która nie pomoże zepchnąć Rosjan do defensywy. Do tego potrzebne jest ogłoszenie pełnej mobilizacji wolnego świata. Jeszcze raz przywołam Landsbergisa, który w Wilnie powiedział: „Choć udzielone wsparcie jest bezprecedensowe, obecnie wystarcza jedynie do utrzymania linii frontu, jest dalekie od strategicznego celu Ukrainy: zwycięstwa na polu bitwy”.

Rishi Sunak i Wielka Brytania zapewnia Ukrainie szybką i trwałą pomoc

Rishi Sunak pojechał do Kijowa z deklaracją o zwiększeniu w tym roku pomocy dla Ukrainy o 200 milionów, czyli do kwoty 2,5 miliarda funtów: „Nasze wsparcie nie może i nie będzie słabnąć”. Ważne jest także uzasadnienie brytyjskiego premiera: „Wielka Brytania jest jednym z najbliższych partnerów Ukrainy, ponieważ wie, że jej bezpieczeństwo zależy od bezpieczeństwa ogarniętego wojną kraju”.

Co innego jest wszak ważniejsze; delegacja brytyjska (jako pierwsza z krajów NATO) podpisała w Kijowie porozumienie o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa. Jest ono konsekwencją deklaracji, które padły po zeszłorocznym szczycie NATO w Wilnie. Sojusz nie odważył się wówczas związać jakąkolwiek umową z walczącym krajem. Nie oznacza to, iż nie mogą tego uczynić poszczególni alianci.

Wydaje się, że Londyn przetarł ważny szlak. Zobowiązał się do zapewnienia „szybkiej i trwałej” pomocy Ukrainie. Należy wierzyć, iż znajdzie naśladowców.

Unia Europejska musi mieć ogromny fundusz obronny

Rację ma komisarz Thierry Breton, który w KE oprócz rynku wewnętrznego odpowiada za obronność, mówiąc: „Musimy mieć ogromny fundusz obronny, nawet w wysokości 100 miliardów euro”. 27 lutego ma on przedstawić nową strategię europejskiego przemysłu obronnego (EDIS). Działania są nieodzowne, gdyż w półtora roku od rosyjskiej agresji unijne zdolności produkcyjne wzrosły tylko o 20–30 proc. To nie wystarczyło do spełnienia obietnicy o dostawie miliona pocisków armatnich. Rezultat jest taki, że Rosjanie wzmacniają nawałnicę artyleryjską, a ukraińscy lekarze informują o radykalnym wzroście ciężko rannych, dla których jedynym ratunkiem są amputacje. A więc: „Dziś, a nie jutro”.