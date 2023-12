Rusłan Szoszyn: Przed wyborami Władimir Putin potępia represje w ZSRR i mówi o obronie praw człowieka

W zaklinaniu rzeczywistości rosyjski przywódca poszedł jeszcze dalej. Putin przekonywał bowiem, że Rosja respektuje zasady Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka mimo że kraj opuścił wiele międzynarodowych organizacji zajmujących się obroną praw człowieka na świecie. Przypominał nawet obecnym, że 10 grudnia świat będzie obchodził 75. rocznicę przyjęcia deklaracji w ONZ.

Putin cukierków nie rozdaje, ale postanowił zrobić prezent części rosyjskich więźniów

- Jesteśmy gotowi do współpracy ze wszystkimi państwami i partnerami, by znajdować rozwiązania dla formowania efektywnego, sprawiedliwego, równego dla wszystkich systemu praw człowieka – mówił Putin, który od niemal dwóch lat bombarduje sąsiednie państwo, okupuje część jego terytorium, przesiedlił stamtąd tysiące ludzi.

Władimir Putin: Tortury w więzieniach? Brzydkie zjawisko

Tradycyjnie Putin nie zapomniał rodakom przypomnieć, kim są obecnie wrogowie Rosji. To Zachód, jak twierdzi, zawłaszczył wszystkie instytucje zajmujące się obroną praw człowieka i „demonstruje polityczną stronniczość, hipokryzję i wybiórczość”. Przekaz Putina do rodaków jest prosty: nie wierzcie zachodnim instytucjom, którzy mówią o łamaniu praw człowieka w Rosji. To nic, że najbardziej znany rosyjski obrońca praw człowieka 82-letni Lew Ponomariow musiał uciekać z Moskwy do Paryża. Przecież to „agent zagraniczny”.

Czytaj więcej Społeczeństwo Rosja. Sąd Najwyższy zdecydował: Ruch LGBT "organizacją ekstremistyczną" Rosyjski Sąd Najwyższy orzekł w czwartek, że działacze LGBT powinni zostać uznani za „ekstremistów”, a sam ruch ma być zakazany na terytorium Rosji.

Putin dopuścił do tego, że w rosyjskich więzieniach może dochodzić do tortur. Jak zawsze robi w podobnych sytuacjach, przekonywał, że sprawa wymaga kontroli. - Trzeba wyłapywać każdy taki przypadek, jeżeli ma miejsce – grzmiał. - To brzydkie zjawisko w naszym systemie penitencjarnym, w działalności organów porządkowych i specjalnych organów – twierdził. Rosjanie mają pamiętać, że car jest dobry, źli są bojarzy.