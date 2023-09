Michał Kolanko: Dlaczego PiS cały czas podgrzewa temat migracji

Czy referendum da PiS-owi ponad 40 proc. poparcia i samodzielne rządy?

To między innymi referendum ma pozwolić PiS na przekroczenie bariery 40 proc. i samodzielne rządy. Aby tak się stało, uwaga wyborców musi być cały czas skoncentrowana na sprawach takich właśnie jak unijna polityka migracyjna. Oraz przypominaniu słów polityków PO w tej sprawie. Tak było w serii ostatnich spotów wyborczych, gdzie cały czas cytowana jest np. wypowiedź ówczesnego rzecznika rządu, Cezarego Tomczyka, dotycząca gotowości Polski do przyjęcia każdej liczby uchodźców. Dla PiS to bez znaczenia, że ta wypowiedź pochodzi sprzed ośmiu lat. Uwaga wyborcy ma być skupiona właśnie na tym, a nie na sprawie wiz.

Można spodziewać się, że aż do wyborów wypowiedzi polityków PO dotyczące migracji będą się pojawiać w spotach, a każda w zasadzie decyzja KE w tej sprawie będzie dla PiS okazją do przypomnienia tematu. Bo chociaż w tak wielkim przyspieszeniu, w jakim toczy się obecna kampania, trzeba próbować narzucić temat każdego dnia, to jednocześnie liczy się konsekwencja w komunikacji. Jak zresztą zawsze. Dlatego migracja, jak i referendum, będą jeszcze wielokrotnie wracać.