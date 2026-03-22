Z tego artykułu dowiesz się: Jakie długoterminowe konsekwencje zdrowotne wiążą się z agresywnymi zachowaniami w wieku nastoletnim?

Jakie dodatkowe zależności zaobserwowano między cechami demograficznymi a tempem starzenia biologicznego?

Jakie wnioski płyną z badań w kontekście wspierania rozwoju młodych ludzi?

Jak wynika z najnowszych badań opublikowanych przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne, nastolatki, które często wyładowują agresję na innych, mogą w późniejszym życiu borykać się z trwałymi skutkami zdrowotnymi.

Agresja nastolatków sygnałem ostrzegawczym. Co ustalili naukowcy?

Naukowcy z Uniwersytetów Wirginii, Harvardu i Utah prowadzili badania przez kilkanaście lat obserwując, jak agresja wśród nastolatków przekłada się na ich stan zdrowia.

Studium wykazało, że agresywne zachowania we wczesnej młodości są powiązane z szybszym starzeniem biologicznym organizmu oraz wyższym wskaźnikiem masy ciała (BMI) przed ukończeniem 30. roku życia.

– To badanie rzuca światło na potencjalne trwałe konsekwencje zdrowotne wynikające z wyzwań społecznych, które pojawiają się we wczesnej młodości – powiedział główny autor pracy, dr Joseph Allen z University of Virginia. – Przyspieszone starzenie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia w przyszłości choroby wieńcowej, cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, stanów zapalnych, a nawet przedwczesnej śmierci – dodał.