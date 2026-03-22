Agresja u nastolatków może wpływać na ich przyszłość. Nowe wyniki badań

Najnowsze badania naukowe dowodzą, że agresja w młodości może mieć istotne konsekwencje dla zdrowia w późniejszym życiu. Zwiększa ryzyko poważnych chorób i wiąże się z przyspieszonym starzeniem biologicznym organizmu.

Publikacja: 22.03.2026 06:00

Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne: Agresja w młodości może mieć poważne konsekwencje dla zdrow

Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne: Agresja w młodości może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia w późniejszym życiu

Anna Rogalska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie długoterminowe konsekwencje zdrowotne wiążą się z agresywnymi zachowaniami w wieku nastoletnim?
  • Jakie dodatkowe zależności zaobserwowano między cechami demograficznymi a tempem starzenia biologicznego?
  • Jakie wnioski płyną z badań w kontekście wspierania rozwoju młodych ludzi?

Jak wynika z najnowszych badań opublikowanych przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne, nastolatki, które często wyładowują agresję na innych, mogą w późniejszym życiu borykać się z trwałymi skutkami zdrowotnymi.

Agresja nastolatków sygnałem ostrzegawczym. Co ustalili naukowcy?

Naukowcy z Uniwersytetów Wirginii, Harvardu i Utah prowadzili badania przez kilkanaście lat obserwując, jak agresja wśród nastolatków przekłada się na ich stan zdrowia.

Studium wykazało, że agresywne zachowania we wczesnej młodości są powiązane z szybszym starzeniem biologicznym organizmu oraz wyższym wskaźnikiem masy ciała (BMI) przed ukończeniem 30. roku życia.

– To badanie rzuca światło na potencjalne trwałe konsekwencje zdrowotne wynikające z wyzwań społecznych, które pojawiają się we wczesnej młodości – powiedział główny autor pracy, dr Joseph Allen z University of Virginia. – Przyspieszone starzenie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia w przyszłości choroby wieńcowej, cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, stanów zapalnych, a nawet przedwczesnej śmierci – dodał.

Jak przeprowadzono badania? Obserwacje trwały 17 lat

Badanie objęło grupę 121 uczniów szkół średnich, 46 chłopców i 75 dziewcząt z miast i terenów podmiejskich w południowo-wschodnich Stanach Zjednoczonych. Naukowcy śledzili losy uczestników od momentu, gdy mieli 13 lat do osiągnięcia dorosłości. Badania opierały się na ich własnych relacjach na temat agresji, raportach rodziców dotyczących konfliktów w domu i opiniach rówieśników na temat zachowań w relacjach. Gdy uczestnicy osiągnęli wiek 30 lat, naukowcy ocenili ich starzenie biologiczne za pomocą biomarkerów we krwi.

 Zbadaliśmy łącznie 12 markerów, w tym białko C-reaktywne (CRP), poziom cukru we krwi, liczbę białych krwinek itd. Następnie użyliśmy nowo opracowanego algorytmu, który łączy te dane i pozwala oszacować wiek biologiczny danej osoby. Okazuje się on lepszym prognostykiem stanu zdrowia i ewentualnej śmiertelności niż rzeczywisty wiek chronologiczny – wyjaśnił dr Joseph Allen. 

Czytaj więcej

Wysoko przetworzona żywność może wywoływać problemy behawioralne u dzieci - twierdzą naukowcy
Zdrowie
Zła dieta wywołuje lęk u dziecka? Tych pokarmów trzeba unikać

Wyższy poziom agresji w młodości oznacza szybsze starzenie się

Wiek biologiczny mierzono za pomocą dwóch zweryfikowanych algorytmów: metody Klemera-Doubala oraz PhenoAge. Obie z nich biorą pod uwagę wskaźniki takie, jak ciśnienie krwi, stan zapalny, poziom glukozy, cholesterolu oraz funkcje odpornościowe. Służą do oszacowania na podstawie biomarkerów krwi, na ile lat „wygląda” organizm danej osoby w porównaniu z jej wiekiem metrykalnym.

– Obie metody wykazały, że wyższy poziom agresji we wczesnym wieku nastoletnim pozwalał przewidzieć bardziej zaawansowany wiek biologiczny w wieku 30 lat, nawet po uwzględnieniu takich czynników, jak płeć, dochód rodziny, poważne choroby wieku dziecięcego czy budowa ciała w okresie dojrzewania – powiedział dr Joseph Allen.

Badacze odkryli również, że mężczyźni oraz osoby z rodzin o niższych dochodach wykazywali oznaki szybszego starzenia biologicznego. Dalsza analiza sugerowała, że wzorce te były powiązane z trudnościami w relacjach. Chłopcy doświadczali większej liczby konfliktów z ojcami, natomiast nastolatki z uboższych rodzin częściej wykazywały zachowania odwetowe wobec rówieśników.

Czytaj więcej

Wieloletnie badania naukowe wykazały, że trauma z dzieciństwa nie determinuje przyszłości
Psychologia
Czy trauma z dzieciństwa naprawdę kształtuje całe życie? Nowe ustalenia badaczy

Problemy z agresją w dzieciństwie są zapowiedzią zagrożeń dla zdrowia

Autorzy badań dodają, że sama agresja w wieku nastoletnim nie warunkowała szybszego starzenia się, o ile nie prowadziła do trwających problemów w relacjach w późniejszym życiu. Odnotowano jednak, że nastolatki wykazujące wyższy poziom agresji częściej jednak kłóciły się z rodzicami i źle traktowały przyjaciół w miarę dorastania i to właśnie te ciągłe problemy w relacjach ostatecznie pozwalały przewidzieć przyspieszone starzenie.

– To badanie nie dowodzi, że agresja nastolatków bezpośrednio powoduje szybsze starzenie się – zastrzegł dr Allen.  – Inne czynniki, których nie mierzyliśmy, również mogą odgrywać rolę. Prawdopodobne jest, że kluczowe znaczenie ma to, jak te wczesne zachowania przekształcają się w późniejsze problemy interpersonalne. Nie możemy jeszcze jednoznacznie stwierdzić, czy różnicę sprawiają same agresywne działania, wrogie nastawienie, czy mieszanka obu tych czynników – dodaje naukowiec.

Mimo to, wyniki sugerują, że wczesne problemy w relacjach mogą służyć jako sygnały ostrzegawcze długoterminowych zagrożeń dla zdrowia. Podkreślają one również, jak istotna jest pomoc młodym ludziom w budowaniu zdrowszych relacji na wczesnym etapie życia. Okazuje się, że może ona przynieść korzyści zarówno dla zdrowia psychicznego, jak i fizycznego w dorosłości.

– Nastolatki są często wyśmiewane za traktowanie swoich relacji jako kwestii życia i śmierci. Te wyniki sugerują, że pod pewnymi względami mają rację – relacje nawiązywane w młodości, a zwłaszcza wzorce konfliktów i agresji, które wtedy powstają, wydają się mieć długofalowe, fundamentalne konsekwencje dla zdrowia fizycznego – podsumowuje dr Joseph Allen.

Obserwatorium Praktyk Medialnych (OPM) to interdyscyplinarne centrum badawczo-wdrożeniowe, którego m
Psychologia
Co wiemy na temat cyfrowego dorastania? Raport Uniwersytetu SWPS przełamuje schematy
Wieloletnie badania naukowe wykazały, że trauma z dzieciństwa nie determinuje przyszłości
Psychologia
Czy trauma z dzieciństwa naprawdę kształtuje całe życie? Nowe ustalenia badaczy
Naukowcy przejrzeli wyniki rezonansu u prawie 1200 dzieci
Psychologia
Naukowcy podzielili ADHD na trzy biotypy. Kryterium nie były objawy, lecz mózg
Bliskość fizyczna w romantycznych relacjach jest wyjątkowo ważna dla seniorów, pokazały badania
Psychologia
Czego szukają dojrzali single w romantycznych relacjach? Są wyniki badań
