Jak poinformowała we wtorek Meta, przestępcy wykorzystywali media społecznościowe do wyłudzania pieniędzy od użytkowników z różnych krajów. Najczęściej ich ofiarami padali mieszkańcy Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, ale oszustwa kierowano również przeciwko użytkownikom m.in. w Polsce, Niemczech, Hiszpanii i Turcji. Sprawcy posługiwali się między innymi fałszywymi profilami podszywającymi się pod mieszkańców USA i Wielkiej Brytanii.

Reklama Reklama

Międzynarodowa operacja przeciwko oszustom

Akcję rozpoczęto 6 października. Oprócz Mety uczestniczyły w niej m.in. Departament Sprawiedliwości USA, FBI oraz służby z Nigerii i Ghany. Współpracowały z nimi instytucje i partnerzy z USA, Wielkiej Brytanii, Australii, Kanady, Nowej Zelandii i Indii.

W działania zaangażowało się także 14 firm technologicznych, w tym Google, Microsoft, OpenAI, Coinbase i Starlink. Jak wyjaśniła Meta, współpraca polegała na łączeniu informacji z różnych platform internetowych, systemów finansowych i jurysdykcji, aby rozpoznawać oraz rozbijać siatki przestępcze na kolejnych etapach ich działalności.

Według informacji opublikowanych przez firmę tropy prowadzące do ponad 30 ośrodków przekazano organom ścigania. W wyniku operacji aresztowano 28 osób.

Jak poinformowała we wtorek Meta, przestępcy wykorzystywali media społecznościowe do wyłudzania pieniędzy od użytkowników z różnych krajów. Najczęściej ich ofiarami padali mieszkańcy Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, ale oszustwa kierowano również przeciwko użytkownikom m.in. w Polsce, Niemczech, Hiszpanii i Turcji. Sprawcy posługiwali się między innymi fałszywymi profilami podszywającymi się pod mieszkańców USA i Wielkiej Brytanii.

117 osób uwolnionych w Ghanie

Jednym z najpoważniejszych ustaleń operacji było wykrycie osób przetrzymywanych w ośrodku w Ghanie i zmuszanych do udziału w internetowych oszustwach. Uwolniono 117 ludzi, którzy – według komunikatu Mety – byli niedożywieni i doświadczali przemocy fizycznej oraz psychicznej. Osoby odpowiedzialne za ich przetrzymywanie zostały aresztowane.

Dyrektor FBI Kash Patel, cytowany na blogu Mety, poinformował również o zabezpieczeniu setek urządzeń oraz zidentyfikowaniu środków o wartości co najmniej 11 mln dolarów, które mogą zostać zamrożone.

Patel podkreślił, że współpraca organów ścigania z sektorem prywatnym pozwala uderzać w centra oszustw działające w różnych krajach i ograniczać ich możliwości wyłudzania pieniędzy.

Fałszywe inwestycje, oferty pracy i oszustwa romantyczne

Według Mety przestępcy stosowali różne metody zdobywania zaufania ofiar. W przypadku oszustw inwestycyjnych nawiązywali pozornie bliskie relacje romantyczne lub zawodowe, a następnie namawiali rozmówców do inwestowania pieniędzy w fikcyjne przedsięwzięcia, w tym związane z kryptowalutami.

Innym sposobem były fałszywe oferty zatrudnienia i zlecenia internetowe. Oszuści obiecywali pracę lub dodatkowy zarobek, po czym żądali opłat wstępnych albo nakłaniali do przesyłania pieniędzy.

Niektóre grupy podszywały się pod policjantów, urzędników państwowych lub wojskowych. Inne przyjmowały zapłatę za towary i usługi, których nigdy nie dostarczały.

Oszukiwali ofiary po raz drugi

Wśród zwalczanych schematów znalazły się również oszustwa polegające na obietnicy odzyskania pieniędzy utraconych w wyniku wcześniejszego przestępstwa. Sprawcy kontaktowali się z osobami, które już padły ofiarą oszustwa, i oferowali pomoc w odzyskaniu środków w zamian za opłatę z góry. W rzeczywistości ponownie wyłudzali od nich pieniądze.