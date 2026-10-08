Jak podała agencja AP, 46-letni Howard został stracony w więzieniu stanowym w Huntsville. Lekarz stwierdził jego zgon o godz. 20.03 czasu lokalnego. Do wykonania wyroku użyto pentobarbitalu – tego samego środka, który zastosowano podczas nieudanej egzekucji Christy Pike.

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Howard został skazany na śmierć za zabójstwo 42-letniej Vickie Swartout, pracownicy sklepu spożywczego w Silsbee w Teksasie. Do zbrodni doszło w 2000 r. podczas napadu rabunkowego. Howard, który miał wówczas 20 lat, zastrzelił kobietę, a następnie zabrał ze sklepu pieniądze i papierosy. Jego udział w przestępstwie zarejestrowały kamery monitoringu.

Przed egzekucją obrońcy Howarda próbowali doprowadzić do jej wstrzymania. Argumentowali m.in., że ich klient był osobą z niepełnosprawnością intelektualną, a zatem – zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego USA – nie powinien podlegać karze śmierci.

Prawnicy wskazywali również na nieudaną egzekucję Christy Pike i podnosili obawy dotyczące pentobarbitalu używanego przez władze Teksasu. Stanowy sąd apelacyjny oraz Sąd Najwyższy USA odmówiły jednak wstrzymania wykonania wyroku.

W ostatnim oświadczeniu Howard przeprosił rodzinę swojej ofiary. Zwrócił się również do własnej rodziny, mówiąc, że ją kocha. Podczas podawania środka świadkowie obserwowali reakcje jego organizmu, a siostra skazanego była wyraźnie poruszona.

Egzekucja Howarda była 30. wykonaną w USA w 2026 r. i kolejną w Teksasie. Stan pozostaje jednym z najczęściej wykonujących karę śmierci w Stanach Zjednoczonych.

Użyto tego samego środka co w przypadku Pike

„The Guardian” zwrócił uwagę, że Howard został stracony przy użyciu tego samego leku, który kilka dni wcześniej zastosowano podczas nieudanej egzekucji Christy Pike. Kobieta przeżyła mimo podania dwóch dawek pentobarbitalu.

Sprawa Pike wywołała w USA ponowną dyskusję o bezpieczeństwie śmiertelnych zastrzyków. Po nieudanej egzekucji gubernator Tennessee Bill Lee wstrzymał kolejne wykonania wyroków i zarządził zewnętrzne dochodzenie dotyczące przebiegu procedury.

Gazeta podkreślała, że mimo tych wydarzeń sądy nie zgodziły się na wstrzymanie egzekucji Howarda. Jego obrońcy przekonywali, że po przypadku Pike powinno się dokładniej sprawdzić jakość leku używanego przez Teksas i sposób jego podawania.

Kara śmierci w USA. 30 egzekucji w 2026 r.

Według danych Death Penalty Information Center do końca września w USA wykonano 29 egzekucji w sześciu stanach. Śmierć Howarda oznaczała, że liczba wykonanych w tym roku wyroków wzrosła do 30.

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Organizacja wskazuje, że Teksas wykonuje karę śmierci za pomocą jednej dawki pentobarbitalu. W 2026 r. stan przeprowadził już kilka egzekucji z zastosowaniem tej metody, a kolejne są zaplanowane na następne miesiące.

Death Penalty Information Center odnotowuje również nieudaną egzekucję Christy Pike jako niewykonany wyrok. Po podaniu dwóch dawek środka kobieta pozostała przy życiu i została przewieziona do szpitala. Gubernator Tennessee zarządził po tym zdarzeniu kompleksowy, niezależny przegląd procedur.