Skazana na śmierć Christa Pike odzyskała przytomność niemal tydzień po nieudanej egzekucji, podczas której podano jej dwie dawki pentobarbitalu, środka mającego doprowadzić do jej śmierci. Według prawników kobieta jest zła i zdezorientowana, nie może poruszać rękami ani przełykać.

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Christa Pike odzyskała przytomność. „Gdzie jestem i kim jesteś?”

Prawnicy Christy Pike przekazali w środę nowe informacje dotyczące stanu zdrowia 50-latki. Skazana na śmierć kobieta przeżyła próbę wykonania egzekucji – w ubiegłym tygodniu otrzymała w zastrzyku dwie dawki pentobarbitalu, ale jej serce nadal biło. Przez kilka dni skazana była nieprzytomna i podłączona do aparatury podtrzymującej ją przy życiu. We wtorek odzyskała świadomość.

Randy Spivey, jeden z prawników Pike, powiedział podczas środowej konferencji prasowej, że kobieta zdaje sobie sprawę z tego, co wydarzyło się podczas nieudanej egzekucji. Jak zaznaczył, nie było go w pomieszczeniu w chwili, gdy odzyskała przytomność, jednak według przekazanych mu informacji jej pierwsze słowa brzmiały: „Gdzie jestem i kim jesteś?”.

Stan zdrowia Pike pozostaje poważny, a rokowania wciąż są niepewne. Jak poinformował Spivey, kobieta nie może poruszać żadną z rąk. Nie jest również w stanie jeść, ponieważ nie może przełykać. – Nie wiemy, jakie będą konsekwencje tego wszystkiego – zaznaczył prawnik. Powiedział też, że kobieta jest zła i zdezorientowana.

Spivey przekazał także, że jeszcze w poniedziałek zespół obrońców został poinformowany, iż Pike być może zostanie odłączona od aparatury podtrzymującej życie – podejrzewano bowiem, że doszło do śmierci mózgowej. We wtorek sytuacja jednak się zmieniła.

Pike jest prawdopodobnie pierwszą osobą, która przeżyła podanie dwóch dawek środka przeznaczonego do wykonania kary śmierci poprzez śmiertelny zastrzyk. Zakres obrażeń, których doznała, może być poważny.

Sąd nakazał zabezpieczyć dowody po nieudanej egzekucji

Informacje dotyczące stanu Pike pojawiły się niedługo po tym, jak sędzia I’Ashea Myles z Davidson County Chancery Court zapowiedziała wydanie nakazu zabezpieczenia dowodów związanych z nieudaną egzekucją. Chodzi m.in. o strzykawki, leki i kaniule dożylne, a także nagrania wideo oraz relacje świadków.

– Należy zachować szczególną ostrożność, aby nie zgubić, nie zapodziać ani przypadkowo nie usunąć żadnych informacji, które mogą mieć znaczenie – powiedziała sędzia do Johna W. Ayersa, zastępcy prokuratora generalnego.

Ayers poinformował podczas rozprawy, że władze więzienne zebrały materiały znajdujące się w pomieszczeniu, w którym przeprowadzano egzekucję. Wśród nich wymienił dokumentację, odpady i produkty medyczne oraz zapisy EKG. Zastrzegł jednak, że część potencjalnych dowodów może nie znajdować się w posiadaniu stanowego departamentu więziennictwa.

Prawnicy skarżyli się na utrudniony dostęp do Christy Pike

Sędzia Myles podkreśliła również, że prawnicy Pike powinni mieć dostęp do swojej klientki podczas jej pobytu w szpitalu. Obrońcy skarżyli się wcześniej, że przedstawiciele służby więziennej utrudniali to zarówno im, jak i personelowi medycznemu.

Luke Ihnen, jeden z prawników Pike, poinformował podczas rozprawy, że obrońcom udało się spotkać ze skazaną, jednak byli zmuszani do oczekiwania na możliwość wejścia do pomieszczenia, w którym się znajdowała. Jak przekazał, pracownicy służby więziennej odmówili również zdjęcia kajdanek z jednej z rąk Pike, mimo że prosił o to personel medyczny.

Ayers wyjaśnił, że opracowano procedurę umożliwiającą prawnikom składanie wniosków o spotkania z Pike. Według niego sytuację komplikuje jednak fakt, że kobieta przebywa w prywatnym szpitalu w Nashville.

Zapytany przez sędzię, czy stan Tennessee podejmie kolejną próbę wykonania kary śmierci wobec Pike, zastępca prokuratora generalnego odpowiedział, że nie jest w stanie tego obecnie stwierdzić.

Christa Pike trafiła do celi śmierci za brutalne morderstwo z 1995 r.

Pike została skazana na śmierć w 1996 r. za zabójstwo Colleen Slemmer.

W 1995 r. – gdy doszło do zbrodni – zarówno 18-letnia wówczas Christa Pike, jak i 19-letnia Colleen Slemmer uczyły się w ośrodku Job Corps w Knoxville, przygotowującym młodych ludzi do podjęcia pracy. Pike stała się później jedną z najmłodszych kobiet skazanych na karę śmierci.

Za zabójstwo Colleen Slemmer skazana została Pike, ale i jej ówczesny chłopak, Tadaryl Shipp. Jednak tylko kobieta otrzymała wyrok śmierci.

Według prokuratury Pike uważała dziewczynę za rywalkę i zwabiła ją w odosobnione miejsce, by dokonać zbrodni. Slemmer najpierw była torturowana, a później została zabita. Sprawa odbiła się szerokim echem ze względu na brutalność czynu i młody wiek osób zaangażowanych.

Zbrodnia wstrząsnęła Knoxville. Według prokuratorów Pike raniła Slemmer nożem, a następnie biła ją dużym kawałkiem asfaltu.

Frank Strada zrezygnował ze stanowiska po nieudanej egzekucji Christy Pike

Pike nie zaprzecza swojej winie. Jej prawnicy i osoby zabiegające o złagodzenie kary od lat argumentują jednak, że kara śmierci nie jest odpowiednia w przypadku przestępstwa popełnionego przez 18-letnią osobę z nieleczonymi zaburzeniami psychicznymi, która doświadczyła przemocy seksualnej i zaniedbania.

Innego zdania jest matka zamordowanej. May Martinez chce, aby wyrok został wykonany, podkreślając, że czekała na to od dziesięcioleci.

Po nieudanej egzekucji wstrzymano wszystkie pozostałe egzekucje w Tennessee do końca roku i zarządzono niezależne dochodzenie. Frank Strada, szef Departamentu Więziennictwa Tennessee, podał się zaś do dymisji.

Prawnicy Pike po nieudanej egzekucji zwrócili się do gubernatora Tennessee Billa Lee z ponownym apelem o zamianę kary śmierci na dożywotnie pozbawienie wolności bez możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe.

Jeśli egzekucja Christy Pike odbyłaby się zgodnie z planem, byłaby pierwszą egzekucją kobiety w Tennessee od 1820 r.