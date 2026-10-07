Były biskup australijskiej diecezji Broome Christopher Saunders został skazany na 6,5 roku więzienia za molestowanie seksualne dwóch młodych Aborygenów – podała agencja AP. Duchowny zrezygnował z kierowania diecezją po pojawieniu się oskarżeń.

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Ława przysięgłych uznała 76-letniego Saundersa za winnego 13 z 19 zarzucanych mu czynów. Do wykorzystywania seksualnego miało dochodzić w latach 2008–2019.

Według prokuratury Saunders zdobywał zaufanie młodych rdzennych mieszkańców, oferując im alkohol i papierosy kupowane za pieniądze Kościoła.

Christopher Saunders skazany na 6,5 roku więzienia

Saunders kierował diecezją Broome od 1996 r. do rezygnacji w 2021 r. Diecezja obejmuje ogromny obszar północno-zachodniej Australii, większy od Francji, ale zamieszkuje go około 50 tys. osób. Większość miejscowych katolików stanowią rdzenni Australijczycy.

Przewodniczący Australijskiej Konferencji Biskupów Katolickich arcybiskup Timothy Costelloe oświadczył, że wyrok odzwierciedla powagę czynów popełnionych przez Saundersa.

„Każdej ofierze i osobie, która odważnie ujawniła, czego doświadczyła, chcemy powiedzieć: przepraszamy za ból i cierpienie, jakie wam zadano. Przepraszamy, że wasze zaufanie zostało tak bezpośrednio i głęboko zawiedzione przez ważnego przedstawiciela Kościoła” – stwierdził abp Costelloe.

Watykan prowadził dochodzenie w sprawie biskupa Saundersa

Watykan rozpoczął dochodzenie w sprawie Saundersa w 2022 r. Rok później przekazał policji stanu Australia Zachodnia raport zawierający ustalenia kościelnego śledztwa.

Dokument nie został oficjalnie upubliczniony, jednak informacje na temat jego zawartości trafiły do australijskiej stacji Seven Network.

Według stacji w wewnętrznym postępowaniu ustalono, że Saunders prawdopodobnie dopuścił się napaści seksualnych na czterech młodych Aborygenów. Miał również podejmować działania mające na celu uwiedzenie i uzależnienie od siebie kolejnych 67 rdzennych mieszkańców, zarówno młodych osób, jak i dorosłych mężczyzn.