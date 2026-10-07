Były biskup australijskiej diecezji Broome Christopher Saunders został skazany na 6,5 roku więzienia za molestowanie seksualne dwóch młodych Aborygenów – podała agencja AP. Duchowny zrezygnował z kierowania diecezją po pojawieniu się oskarżeń.
Ława przysięgłych uznała 76-letniego Saundersa za winnego 13 z 19 zarzucanych mu czynów. Do wykorzystywania seksualnego miało dochodzić w latach 2008–2019.
Według prokuratury Saunders zdobywał zaufanie młodych rdzennych mieszkańców, oferując im alkohol i papierosy kupowane za pieniądze Kościoła.
Saunders kierował diecezją Broome od 1996 r. do rezygnacji w 2021 r. Diecezja obejmuje ogromny obszar północno-zachodniej Australii, większy od Francji, ale zamieszkuje go około 50 tys. osób. Większość miejscowych katolików stanowią rdzenni Australijczycy.
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Przewodniczący Australijskiej Konferencji Biskupów Katolickich arcybiskup Timothy Costelloe oświadczył, że wyrok odzwierciedla powagę czynów popełnionych przez Saundersa.
„Każdej ofierze i osobie, która odważnie ujawniła, czego doświadczyła, chcemy powiedzieć: przepraszamy za ból i cierpienie, jakie wam zadano. Przepraszamy, że wasze zaufanie zostało tak bezpośrednio i głęboko zawiedzione przez ważnego przedstawiciela Kościoła” – stwierdził abp Costelloe.
Watykan rozpoczął dochodzenie w sprawie Saundersa w 2022 r. Rok później przekazał policji stanu Australia Zachodnia raport zawierający ustalenia kościelnego śledztwa.
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Dokument nie został oficjalnie upubliczniony, jednak informacje na temat jego zawartości trafiły do australijskiej stacji Seven Network.
Według stacji w wewnętrznym postępowaniu ustalono, że Saunders prawdopodobnie dopuścił się napaści seksualnych na czterech młodych Aborygenów. Miał również podejmować działania mające na celu uwiedzenie i uzależnienie od siebie kolejnych 67 rdzennych mieszkańców, zarówno młodych osób, jak i dorosłych mężczyzn.
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