Krakowscy policjanci z CBZC na internetowej grupie o tematyce broni palnej zobaczyli wpis z apelem o wyeliminowanie wielu osób oraz pytanie o możliwość zorganizowania skoordynowanego zamachu – jak się później okazało, na życie czołowych polskich polityków.

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„Przeprowadzone w dalszej kolejności ustalenia wykazały, że za ten wpis odpowiedzialny jest 23-letni mieszkaniec województwa lubelskiego, do którego niezwłocznie udali się funkcjonariusze CBZC” – przekazał st. post. Michał Pietraszko z zespołu prasowego CBZC.

Miał planować zamach na polskich polityków. 23-latek zatrzymany

Mężczyzna został zatrzymany, a obecny na miejscu prokurator przedstawił 23-latkowi zarzut „podjęcia czynności mających stworzyć warunki do przedsięwzięcia czynu zmierzającego bezpośrednio do dokonania ludobójstwa, zarzut przygotowania do przestępstw przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstw wojennych, jak również zarzut publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa”.

„W związku z obawą ukrycia przez mężczyznę na terenie posesji przedmiotów służących do popełnienia powyższych przestępstw, na miejsce wezwano przewodnika psa do wyszukiwania broni i materiałów wybuchowych z placówki Straży Granicznej” – zaznaczył st. post. Pietraszko. Pies niczego nie znalazł.

Na wniosek prokuratora sąd aresztował mężczyznę na 30 dni. Grozi mu do 20 lat więzienia. Sprawę prowadzi Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Wschód.