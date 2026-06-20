O sprawie za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował prokurator generalny Rusłan Krawczenko.

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Udawali muzyków, by uciec przed wojskiem. Były minister z zarzutami za fikcyjne koncerty

„Byłemu p.o. ministra kultury i polityki informacyjnej Ukrainy przedstawiono zarzut pomocy w nielegalnym przerzucaniu osób przez granicę państwową Ukrainy” – czytamy we wpisie opublikowanym przez prokuratora generalnego w serwisie Telegram.

Jak wskazał Krawczenko, „wyglądało to jak wyjazd na koncerty charytatywne za granicę”. „Na papierze mężczyźni ci byli członkami zespołu muzycznego. W rzeczywistości nie mieli z muzyką nic wspólnego. Właśnie dlatego funkcjonariusze straży granicznej początkowo odmówili im przekroczenia granicy państwowej” – wyjaśnił. „Po tym jednak szef ministerstwa ponownie skierował pismo do Państwowej Służby Granicznej Ukrainy z prośbą o ułatwienie wyjazdu tych samych osób, jako członków zespołu muzycznego. To właśnie to pismo stało się podstawą do przekroczenia granicy. W rezultacie ośmiu mężczyzn w wieku poborowym wyjechało z Ukrainy i do tej pory nie wróciło” – dodał.

Choć w oficjalnym komunikacie prokuratora generalnego nie padło żadne nazwisko, to agencja Interfax-Ukraina wskazuje, że z opisu sprawy wynika, iż chodzi o Rostysława Karandiejewa, który pełnił obowiązki ministra kultury Ukrainy.

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Prokurator generalny: W czasie wojny decyzje urzędnika nie są jedynie formalnością

Krawczenko podkreślił, że „w czasie wojny każda decyzja urzędnika dotycząca wyjazdu osób podlegających obowiązkowi wojskowemu za granicę nie jest formalnością”. „To kwestia bezpieczeństwa państwa, zaufania do instytucji i sprawiedliwości wobec tych, którzy wykonują swój obowiązek wobec kraju” – podkreślił, dodając, że „stanowisko nie daje prawa do obchodzenia prawa”.

„Dokument państwowy nie może być przykrywką. A w czasie wojny odpowiedzialność wysokich rangą urzędników powinna być nie mniejsza, lecz większa” – napisał prokurator generalny.

Postępowanie przygotowawcze w sprawie prowadzi policja. Śledztwo obecnie trwa.

Ukrinform przypomina, że Służba Bezpieczeństwa Ukrainy i policja zablokowały już wcześniej kilka prób uchylania się od mobilizacji wojskowej. W różnych regionach kraju zatrzymano łącznie dziesięciu organizatorów takich procederów.