Fotografia statku „Hui Juan” opublikowane przez Kustbevakningen, szwedzką Straż Przybrzeżną
225-metrowej długości masowiec „Hui Yuan” płynął z Rosji do portu Las Palmas w Hiszpanii.
Jak donosi szwedzki nadawca publiczny SVT, Straż Przybrzeżna dokonała abordażu statku w niedzielę rano u wybrzeży Ystad, podejrzewając naruszenie przepisów. Wcześniej z samolotu zaobserwowano, jak załoga masowca pływającego pod banderą Panamy spłukiwała do morza pozostałości węgla.
– Straż Przybrzeżna zatrzymała statek podczas spłukiwania resztek węgla z pokładu do morza. To naruszenie Kodeksu Ochrony Środowiska. Dlatego chcemy usłyszeć wyjaśnienia od kapitana statku – powiedział cytowany przez SVT Håkan Andersson, prokurator w Krajowej Jednostce ds. Środowiska i Środowiska Pracy.
– To zanieczyszczenie, które spływa ze statku do wody i nie chcemy go mieć w naszej strefie ekonomicznej, ponieważ w dłuższej perspektywie może mieć negatywne skutki dla środowiska – wyjaśnił.
Masowiec obecnie stoi na kotwicy w pobliżu Ystad. „Załogi statków powinny wiedzieć, że szwedzkie władze współpracują ze sobą, aby utrzymać porządek na morzu. Działamy na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa morskiego i ochrony środowiska” – poinformował z kolei Daniel Stenling, zastępca szefa departamentu operacyjnego Straży Przybrzeżnej, w komunikacie prasowym.
Rząd Szwecji zwiększył ostatnio kompetencje Straży Przybrzeżnej, aby skuteczniej walczyć ze statkami rosyjskiej floty cieni. Na początku kwietnia szwedzkie służby zatrzymały, niedaleko Ystad, tankowiec „Flora 1”, podejrzany o doprowadzenie do wycieku ropy na wschód od Gotlandii. W marcu niedaleko Trelleborga zatrzymany został statek „Caffa” oraz tankowiec „Sea Owl 1”, których kapitanowie, Rosjanie, podejrzani są o posługiwanie się fałszywą banderą. Obaj zostali aresztowani.
Wcześniej jednak – jak podkreśla SVT – do kontroli dochodziło głównie w szwedzkich portach, nie zaś na morzu.
