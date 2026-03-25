Co 10 podejrzany o udział w zorganizowanej przestępczości jest cudzoziemcem. Już nie tylko gruzińskie gangi zwietrzyły okazję

O powrocie brutalnej przestępczości jak żywcem wyjętej z lat 90., której dopuszczają się obcokrajowcy ze Wschodu, głównie gruzińskie gangi, alarmowała „Rzeczpospolita” oraz „Plus Minus”. Dane CBŚP pokazują, że przybysze z innych krajów także zapuszczają w Polsce przestępcze macki.

W ubiegłym roku policjanci CBŚP rozbili 157 gangów, w tym 131 polskich, 20 międzynarodowych oraz 6 grup rosyjskojęzycznych. O ile polskich grup było o dziewięć mniej, to międzynarodowych o trzy więcej, a liczba rosyjskojęzycznych wzrosła z dwóch do sześciu.

Z raportu wynika, że średnio co dziesiąty podejrzany o udział w zorganizowanej przestępczości był cudzoziemcem – działał najczęściej w gangach międzynarodowych.

Jakich nadużyć się dopuszczali? To cała gama poważnych przestępstw: od handlu narkotykami, przez przemyt czy produkcję papierosów, napady, rozboje, oszustwa czy przestępstwa akcyzowe. Popełniane były nie samodzielnie, lecz w ramach grup przestępczych, w tym zbrojnych związków, w których panuje ściśle określona hierarchia, podział ról oraz zysków. I których istotą jest życie z przestępstw.

Spośród 265 cudzoziemców z zarzutami, aż 216 było narodowości rosyjskojęzycznej – z tego 111 ukraińskiej (podobnie jak rok wcześniej). Liczba Białorusinów o statusie podejrzanych wzrosła z 12 do 45, Ormian – z 9 do 23 osób. Za działanie w gangu w 2024 r. zatrzymano jednego Gruzina, w ubiegłym – już 11.

Liczby nie są duże, ale tempo wzrostu oraz pojawiające się nowe narodowości brzmią alarmująco. – Niepokojący jest dynamiczny wzrost liczby podejrzanych o przestępczość zorganizowaną dotyczący Białorusinów i Ormian. W pierwszym przypadku mamy do czynienia niemal z czterokrotnym wzrostem, w drugim – ponad dwukrotnym. To nie są przypadkowe zmiany – mówi prof. Safjański.