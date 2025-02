Policja zatrzymała podejrzanego o pobicie nastolatki w Rabce-Zdroju

Mężczyzna był ubrany w czarna lub granatową bluzę z białym nadrukiem na piersiach i z kapturem, dresowe czarne spodnie, sportowe buty. Miał torbę w kolorze khaki.

Podejrzany o pobicie nastolatki w Rabce-Zdroju Foto: Policja

Policja zwraca się o kontakt do wszystkich osób, które rozpoznają mężczyznę. Wszelkie informacje dotyczące jego tożsamości można przekazywać pod numer tel. 47 83 46 750 lub nr alarmowy 112.

Podejrzany o pobicie nastolatki zatrzymany

Tuż po godzinie 20 w mediach społecznościowych policja zamieściła komunikat, że dzięki publikacji wizerunku doszło do zatrzymania podejrzanego o pobicie dziewczyny. Okazał się nim 21-letni mieszkaniec Rabki. Obecnie trwa przesłuchanie. Następnie mężczyzna zostanie przewieziony do Nowego Targu, gdzie jutro czeka go przesłuchanie w prokuraturze.