Nie żyje 62-letni ratownik medyczny zaatakowany przez pijanego pacjenta w Siedlcach

O śmierci mężczyzny poinformowała w mediach społecznościowych Krajowa Izba Ratowników. „Z przykrością i smutkiem informujemy, że nasz Kolega pomimo podjętych czynności resuscytacyjnych i wysiłku całego personelu medycznego zmarł na skutek odniesionych obrażeń. Łączymy się w bólu z najbliższymi” - napisano.

Interwencja pogotowia w Siedlcach zakończona tragedią

Kom. Ewelina Radomyska z siedleckiej policji powiedziała portalowi TVP.Info, że do ataku na ratownika medycznego doszło ok. godz. 19:00 w sobotę. Zrelacjonowała, że ratownicy uczestniczyli na jednej z siedleckich ulic w interwencji, gdy podczas wykonywania czynności medycznej, mężczyzna ranił ratownika w klatkę piersiową ostrym narzędziem, prawdopodobnie nożem.

62-letni ratownik został natychmiast przewieziony do szpitala, jednak jego życia nie udało się uratować. - Około dwudziestu minut przed godziną dwudziestą do szpitalnego oddziału ratunkowego został przetransportowany pacjent w stanie ciężkim. Doznał urazu klatki piersiowej. Jest to ratownik medyczny, który w trakcie wykonywania swojej pracy został ugodzony nożem. Trwały czynności resuscytacyjne, niestety o godzinie 20:22 stwierdzono zgon pacjenta - poinformował serwis rdc.pl Mariusz Mioduski z zarządu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach.