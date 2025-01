Śmiertelne potrącenie 14-latka. Zatrzymano kierowcę

Funkcjonariusze zabezpieczyli pojazd do szczegółowych oględzin w Komendzie Stołecznej Policji. Sprawca został zaś osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. W chwili zatrzymania 43-letni mężczyzna był nietrzeźwy – miał blisko dwa promile alkoholu w organizmie.

Wypadek na warszawskiej Woli. Nie żyje 14-latek

Do zdarzenia doszło w piątek po godzinie 17.00 w rejonie skrzyżowania ulic Ordona i Jana Kazimierza na Woli w Warszawie. Poszkodowany, którego potrącił kierowca busa, a następnie zbiegł z miejsca wypadku, trafił do szpitala w stanie ciężkim, gdzie zmarł.

- Kierowca busa potrącił na oznakowanym przejściu bez sygnalizacji świetlnej nastolatka. Nie udzielił pomocy poszkodowanemu i oddalił się z miejsca zdarzenia. Pieszy w stanie ciężkim został zabrany do szpitala - mówił w rozmowie z TVN 24 Warszawa podkomisarz Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji.

Przed godziną 14.00 Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV poinformowała, że potrącony 14-latek zmarł w szpitalu.

Analiza nagrania, którym dysponuje policja, potwierdza wersję, która mówi o tym, iż 14-latek w momencie, gdy doszło do uderzenia, znajdował się na pasach. Oznacza to, że miał on bezwzględne pierwszeństwo. Podkomisarz Wiśniewski potwierdził, że sprawcą tej tragedii jest kierujący busem, który oddalił się z miejsca zdarzenia.