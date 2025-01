Strzelanina w Nowym Jorku: Wielu rannych

Nowojorska policja zabezpiecza teren, na którym doszło do strzelaniny. Na miejscu pojawili się antyterroryści, niektóre ulice zostały wyłączone z ruchu. Na razie nie wiadomo nic o sprawcach strzelaniny, ani o motywach ich działania. Policja miała zidentyfikować białe BMW, które może mieć związek ze strzelaniną. Są też doniesienia o szarym Infiniti Q50 z tablicą rejestracyjną z New Jersey, który też może mieć związek ze strzelaniną.



Klub Amazura może pomieścić nawet ok. 4 tysięcy osób. Często odbywają się tu koncerty na żywo.



Tragiczny początek 2025 roku w USA: Atak w Nowym Orleanie, eksplozja Tesli w Las Vegas

Do strzelaniny w Nowym Jorku doszło po tym, jak w Nowym Orleanie, w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia, 45-letni obywatel USA, inspirowany działaniami tzw. Państwa Islamskiego, wjechał w tłum osób świętujących nadejście 2025 roku. Po wyjściu z pojazdu mężczyzna zaczął strzelać - i zginął w wymianie ognia z policjantami. W ataku w Nowym Orleanie zginęło co najmniej 15 osób.



Tesla Cybertruck eksplodowała przed hotelem Trumpa w Las Vegas Tesla Cybertruck eksplodowała i stanęła w płomieniach tuż przed wejściem do Trump International Hotel w Las Vegas. Zginęła osoba, która znajdowała się w samochodzie. Rannych zostało kilka innych osób, które w momencie eksplozji przebywały w pobliżu samochodu.

Z kolei w Las Vegas, przed hotelem należącym do Donalda Trumpa, eksplodowała Tesla Cybertruck w bagażniku której miały znajdować się fajerwerki, butle z gazem i – prawdopodobnie – urządzenie detonujące. Śledczy nie wykluczają, że to, co wydarzyło się w Las Vegas ma związek z atakiem w Nowym Orleanie, choć na razie nie ma na to dowodów. W wybuchu Tesli zginęła osoba znajdująca się w środku. Co najmniej siedem osób zostało rannych.