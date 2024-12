Prof. Jan Malicki pobity w Warszawie. "To nie był przypadkowy napad"

Kierowany przez niego w ramach Uniwersytetu Warszawskiego ośrodek kształci ekspertów ds. Wchodu i obsługuje program im. Konstantego Kalinowskiego skierowany do białoruskich studentów prześladowanych w swoim kraju – przypomina Biełsat.

Inga Kotańska: To nie był przypadkowy napad

Biełsat informuje, że o całej sprawie pracowników Studium poinformowała dyrektorka Szkoły Języków Wschodnich przy Studium Europy Wschodniej, Inga Kotańska. W mailu zrelacjonowała, że w nocy z 19 na 20 grudnia doszło do zamachu na życie Jana Malickiego. W rozmowie z Biełsatem Kotańska zrelacjonowała, że do napadu doszło po spotkaniu wigilijnym pracowników. Jan Malicki w mniejszej grupie udał się na spotkanie na Powiślu i w czasie powrotu na teren uniwersytetu w Parku Kazimierzowskim podeszło do niego dwóch mężczyzn.

Według informacji, jakie Kotańska uzyskała od napadniętego, napastnicy byli ubrani w stroje przypominające mundury strażników miejskich. Właśnie dlatego, prof. Malicki udzielił odpowiedzi na pytanie o nazwisko. Potem padł cios w głowę, po którym stracił przytomność.

Karetkę pogotowia wezwał przypadkowy przychodzień. Jan Malicki jest obecnie hospitalizowany – ma objawy wstrząsu mózgu i oraz podejrzenie złamania kości czaszki.