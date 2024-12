Chorwacja: Atak nożownika w szkole podstawowej. „Przerażająca masakra” (WIDEO)

Na nagraniu wideo, które opublikowane zostało przez chorwackie media, widać uciekające z budynku szkoły dzieci. Media opisują zdarzenie jako „przerażającą masakrę”.

Chorwacja: Nożownik, który zaatakował w szkole, miał zostać już schwytany

Z informacji przekazanych przez portal chorwackiego dziennika „Jutarnji list” wynika, że jedno dziecko zmarło w wyniku doznanych obrażeń, a ośmioro zostało rannych. Do szpitala trafiło pięć osób, w tym nauczyciel, którego obrażenia są bardzo poważne.

Media podają, że napastnik został już zatrzymany przez policję. Został on przewieziony do szpitala. Z oświadczenia służb wynika, że jego stan określany jest jako stabilny. Nie ujawniono jednak, co dokładnie stało się nastolatkowi.

Nadawca Croatian Radiotelevision (HRT) poinformował nieoficjalnie, że to 19-letni mężczyzna, który w przeszłości był uczniem placówki. „Wszedł do szkoły z nożem, wszedł do pierwszej klasy, na jaką trafił” – czytamy. Jak dodano, nie jest jasne, czy ofiary pochodziły wyłącznie z pierwotnie zaatakowanej klasy.