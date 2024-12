Brutalne napady w Warszawie. Podejrzani Gruzini zatrzymani

Policja zaznaczyła, że podejrzani zachowywali się bardzo agresywnie wobec interweniujących wywiadowców i próbowali uciec. „Konieczne było użycie środków przymusu bezpośredniego” - podkreślono. Obaj zatrzymani zostali przewiezieni do Komendy Rejonowej Policji Warszawa I. W miejscach, w których doszło do napadów, przeprowadzono oględziny z udziałem technika kryminalistyki, który zabezpieczył ślady. Przesłuchano także świadków i osoby pokrzywdzone.

Następnie do działań w sprawie włączyli się kryminalni z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu śródmiejskiej komendy. „Zebrany przez nich materiał dowodowy w tej sprawie zakończył się przedstawieniem 35- i 37-latkowi zarzutów za rozboje w centrum Warszawy” - poinformowano. Czynności trwają.

Policja podała, że jeden z Gruzinów został połączony z wcześniejszym „bezwzględnym rozbojem”, do którego w listopadzie doszło w windzie w bloku przy alei Jana Pawła II. Ofiarą był przypadkowy mężczyzna. Jak poinformowała Komenda Stołeczna Policji, agresor wszedł do windy, celowo wcisnął przycisk z najwyższym piętrem, aby mieć dużo czasu do działania. Gdy drzwi windy się zamknęły, zaczął bić 23-latka. „W pewnym momencie drzwi się otworzyły, a pokrzywdzony pod wpływem uderzenia wypadł z niej, upadając na podłogę. Sprawca wciągnął 23-latka z powrotem do środka i dalej bił” - relacjonowali śledczy. Napastnik ukradł ofierze torbę z pieniędzmi, dokumentami i telefonem komórkowym. Pobity 23-latek doznał groźnych obrażeń głowy, w tym złamania oczodołu. Jak wynika z ustaleń kryminalnych, bezpośrednio przed rozbojem sprawca śledził pokrzywdzonego, wybrał dogodne dla siebie miejsce i zaatakował.

Warszawska policja zatrzymała czterech Gruzinów Foto: mat. pras. KSP / policja.gov.pl

Policjanci przeszukali mieszkanie 35-letniego Gruzina w warszawskim Ursusie - znaleźli tam taką samą kurtkę, w jaką ubrany był napastnik z windy. „Zebrany obszerny materiał dowodowy w tej sprawie został przekazany do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ. Dalsze decyzje w tej sprawie będą podejmowane przez prokuraturę” - zaznaczono.