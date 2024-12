Czy zdarzyło Ci się odebrać SMS zachęcający do kliknięcia linka lub podania danych do logowania na konto bankowe? Każdego dnia są osoby, które otrzymują takie podejrzane wiadomości, podszywające się pod banki, kurierów czy platformy sprzedażowe. Wystarczy chwila nieuwagi, by oszuści zdobyli dostęp do Twoich danych i kont. Dowiedz się, na co zwracać uwagę, aby skutecznie chronić się przed takimi wyłudzającymi SMS-ami i uniknąć pułapek zastawionych przez oszustów internetowych