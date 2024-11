Na dworcach trwają testy detektora wykrywającego materiały wybuchowe

W programie KE bierze obecnie udział pięć najczęściej stosowanych urządzeń wykrywających, w tym mobilne wykrywacze materiałów wybuchowych i chemicznych oraz konwencjonalne systemy rentgenowskie, które zostały dopuszczone na rynek europejski.

Na czym polega plan UE walki z terroryzmem

Testy realizowane na PKP odbywają się w ramach planu UE w dziedzinie walki z terroryzmem, który został przyjęty w grudniu 2020 r. Zakłada on m.in. identyfikowanie słabych punktów i budowanie zdolności przewidywania zagrożeń. „Inwestowanie w nowe technologie pomoże europejskim służbom antyterrorystycznym działać z wyprzedzeniem” – czytamy w dokumencie. Zakłada on też przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się ideologii ekstremistycznych w internecie, a także sprawdzenia w odpowiednich bazach wszystkich osób wjeżdżających do UE, zarówno jej obywateli, jak i osób z innych.

Czytaj więcej Prawo karne ABW rozprawi się z terroryzmem w internecie. Rząd przyjmuje projekt Natychmiastowa blokada lub nakaz usunięcia z internetu treści o charakterze terrorystycznym i wysokie kary nakładane przez szefa ABW - to propozycje rządu na walkę z terroryzmem w sieci.

„Aby lepiej wspierać postępowania przygotowawcze i ściganie, Komisja zaproponuje utworzenie antyterrorystycznej sieci skupiającej śledczych do spraw finansowych z udziałem Europolu, aby pomóc w śledzeniu przepływów pieniężnych i identyfikowaniu zaangażowanych osób. Komisja będzie również kontynuować pomoc dla państw członkowskich w wykorzystywaniu informacji gromadzonych w rejonach konfliktów zbrojnych do identyfikowania, wykrywania i ścigania powracających zagranicznych bojowników terrorystycznych” – czytamy w tym dokumencie.

Jeden z elementów tego planu obejmuje rozszerzenie uprawnień Europolu czyli Agencji UE ds. Współpracy Organów Ścigania. Chodzi o możliwość przetwarzania dużych i złożonych zbiorów danych, lepszą współpracę z Prokuraturą Europejską oraz z krajami partnerskimi spoza UE oraz opracowanie nowych technologii odpowiadające potrzebom organów ścigania.

Plan zwalczania terroryzmu ma wzmocnić odporność społeczeństwa na takie zagrożenia, ale też przeciwdziałać finansowaniu terroryzmu i dostępu do broni palnej.