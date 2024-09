Martwy noworodek w znaleziony śmietniku. Dziecko urodziło się żywe

Portal o2 podał, że do makabrycznego odkrycia doszło na przystanku autobusowym. W poniedziałek, 16 września, znaleziono tam ciało noworodka w reklamówce, wyrzucone do śmietnika.

Matką wyrzuconego do śmieci noworodka jest 18-letnia obywatelka Ukrainy

Zawiniątko w godzinach porannych zauważył jeden z podróżnych, czekających na autobus. Policja rozpoczęła dochodzenie, a miejsce zabezpieczono pod nadzorem prokuratora.

Z kolei portal miejskireporter.pl ustalił, że matką dziecka jest 18-letnia obywatelka Ukrainy. Kobieta urodziła noworodka, którego ciało zostało następnie wyrzucone do kosza na śmieci, a później zgłosiła się do szpitala. To właśnie ten ruch uruchomił śledztwo, w wyniku którego zatrzymano cztery osoby.

Na tym etapie nie było jeszcze pewności, czy dziecko urodziło się żywe, jednak późniejsze wyniki sekcji zwłok potwierdziły, że noworodek żył po urodzeniu. Jak podaje "Super Express", Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim poinformowała, że przyszedł na świat w okolicach 37. tygodnia ciąży.