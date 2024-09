Firma poinformowała, że model AR-924, który trafił do Libanu, jest produkowany i sprzedawany przez węgierską firmę BAC.



Prezes firmy z Tajwanu: Płatność od firmy produkującej pagery przyszła przez Bliski Wschód

Gold Apollo pozwolił „BAC wykorzystywać swój znak firmowy do sprzedaży produktów w konkretnych regionach, ale projekt i montaż produktów są całkowicie zarządzane przez BAC”.



Produkt nie był nasz. Był tylko pod naszą marką Hsu Ching-kuang, prezes firmy Gold Apollo

Hsu mówił wcześniej, że firma miała problemy z płatnościami od prawdziwego producenta pagerów. - Płatności były bardzo dziwne – stwierdził dodając, że przelew przechodził przez Bliski Wschód. Prezes Gold Apollo nie rozwinął tej myśli.



Prezes Gold Apollo zapewnił, że nie wiedział, iż w pagerach umieszczono materiały wybuchowe.



Do firmy Gold Apollo, mimo tych zapewnień, weszła tajwańska policja. Do firmy weszli też urzędnicy z resortu gospodarki. To ostatnie ministerstwo zapewniło, że nie ma żadnych informacji o bezpośrednim eksporcie pagerów z Tajwanu do Libanu.