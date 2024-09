Strzały w Monachium w pobliżu konsulatu Izraela. Policja zastrzeliła napastnika

Policja z Monachium apeluje do mieszkańców, aby unikali rejonu, w którym prowadzona jest operacja. W akcji policji bierze udział m.in. śmigłowiec, który ma zapewnić „lepszy obraz sytuacji”.



MSZ Izraela: Żaden z pracowników konsulatu w Monachium nie ucierpiał

Centrum Dokumentacji Nazizmu zajmuje się dokumentowaniem historii reżimu Adolfa Hitlera w Niemczech. Znajduje się w pobliżu konsulatu generalnego Izraela w dzielnicy Maxvorstadt.

Monachijska policja podała, że jej funkcjonariusze oddali strzały w stronę podejrzanej osoby w rejonie konsulatu Izraela i Centrum. W wyniku otwarcia ognia przez policję podejrzany został postrzelony – więcej szczegółów policja nie podaje. Podkreśla jedynie, że nie ma dowodów, by w incydencie brały udział inne osoby. Policja informuje jednak, że w związku z incydentem zwiększona została obecność funkcjonariuszy na ulicach miasta.



Kolejny komunikat policji mówił o tym, że strzały padły, ponieważ policjanci zauważyli uzbrojoną osobę. Uzbrojony mężczyzna został następnie postrzelony.



„Bild” informuje, że ranna została co najmniej jedna osoba – prawdopodobnie chodzi właśnie o uzbrojonego mężczyznę, do którego strzelali policjanci. Według informacji niemieckiego dziennika sprawca przyjechał do Centrum Dokumentacji Nazizmu z bronią długą. Następnie zaczął strzelać do policjantów pilnujących budynku – a ci odpowiedzieli ogniem.