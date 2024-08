Jak informuje niemiecka agencja prasowa dpa, do zdarzenia doszło we wtorek około godziny 21.00. Niedługo przed przyjazdem pociągu na peron 9 na dworcu głównym we Frankfurcie, padło kilka strzałów.

Strzelanina na dworcu głównym we Frankfurcie. Nie żyje mężczyzna

Naoczni świadkowie zajścia twierdzą, że napastnik niespodziewanie strzelił w głowę oczekującemu na pociąg 27-latkowi. - To było naprawdę przerażające, że coś takiego dzieje się na środku dworca kolejowego — powiedziała w rozmowie z agencją dpa studentka z Frankfurtu, która czekała na pociąg do Monachium.

Mężczyzna, do którego oddano strzały, zmarł na miejscu. Choć podejrzany próbował uciec przed policją, ostatecznie został schwytany na jednym z peronów dworca.

Po strzelaninie stacja, na której doszło do tragedii, została chwilowo zamknięta dla ruchu pociągów. Trwało to jednak krótko, bo około 30 minut. Nie kursowały wówczas pociągi regionalne i dalekobieżne, pociągi podmiejskie, a także tramwaje oraz autobusy dojeżdżające do dworca głównego we Frankfurcie.