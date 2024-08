Alexander pytana o to, czy zamieszki będą nadal trwać, odpowiedziała, że „nie ma szklanej kuli”, by to przewidzieć. Zapewniła jednak, że rząd zrobi wszystko, by przywrócić porządek.



- Chcemy, by sytuacja znalazła się pod kontrolą tak szybko, jak to możliwe, ponieważ nie może trwać dalej to, co widzimy — podkreśliła. - Widzimy zachowania kryminalne, rasistowskie ataki, groźny ekstremizm i nie będziemy tego tolerowali w naszym kraju — dodała.