Skrajna lewica stoi za aktami sabotażu we Francji?

We Francji toczy się już śledztwo w sprawie podpalenia anteny przekaźnikowej w pobliżu Tuluzy w nocy z czwartku na piątek — poinformowała w niedzielę francuska prokuratura. O atak podejrzewany jest skrajnie lewicowy ruch antyolimpijski, choć nie wyklucza się również, że mogą za nim stać siły zagraniczne.



W piątek we Francji doszło do sabotażu wymierzonego w infrastrukturę należącą do kolejowej spółki SNCF co zakłóciło kursowanie szybkiej kolei we Francji. Premier Gabriel Attal stwierdził, że ataki na infrastrukturę kolejową były „przygotowane” i „skoordynowane”, a szef MSW, Gérald Darmanin mówił w poniedziałek rano, że za atakiem może stać francuska skrajna lewica, choć nie przedstawił dowodów na potwierdzenie tej hipotezy. Według Darmanina na skrajną lewicę wskazuje sposób przeprowadzenia ataków.