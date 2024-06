„Duch” z Żuromina w areszcie. Przez 10 lat miał handlować fentanylem

W tym samym śledztwie wcześniej (na początku czerwca) wpadli dwaj dilerzy na gorącym uczynku tuż po odebraniu z paczkomatu w Żurominie przesyłki zawierającej kilkadziesiąt plastrów fentanylowych. Podczas ostatnich zatrzymań, policjanci zabezpieczyli także 300 takich plastrów.

Jarosław D. dotąd nie był karany, deklaruje się jako bezrobotny, żyjący z „prac dorywczych”.

Miejscowa policja ślepa?

O tym, że w Żurominie na Mazowszu kwitnie handel tym niezwykle groźnym opioidem, a miasteczko jest wręcz „mekką” handlarzy tym środkiem od lat mówili mieszkańcy, ostatnio szeroko problem nagłaśniały również media („Onet”, „Rz” i „Plus Minus”). Przełom – dowody – znaleźli dopiero teraz policjanci z Komendy Wojewódzkiej w Radomiu, oraz prokurator z Mławy.

Według zarzutu „Duch” handlował fentanylem od 2014 r. aż do zatrzymania. Co przez wszystkie lata robiła miejscowa policja? - to również wymagałby zbadania.