Seria strzelanin na południu Rosji. Ataki na synagogi, kościoły i posterunek policji

Strzelanina na granicy rosyjsko-abchaskiej

Z kolei jedna osoba zginęła, a trzy kolejne zostały ranne w wyniku strzelaniny w pobliżu punktu kontrolnego na granicy rosyjsko-abchaskiej nad rzeką Psou – poinformował Departament Spraw Wewnętrznych regionu Gagra w Abchazji.

Według wstępnych danych, w pobliżu abchaskiego urzędu celnego znajdującego się na granicy obywatela Rosji i obywatela Abchazu, doszło do strzelaniny w wyniku konfliktu personalnego. Na miejscu pracują funkcjonariusze organów ścigania.

Lokalne media informują, że w ataku wzięło udział dwóch synów naczelnika okręgu siergokalińskiego w Dagestanie Magomeda Omarowa: Osman i Adil Omarow.

Antysemickie wystąpienia w muzułmańskich regionach Rosji

W związku z wojną w Strefie Gazy w muzułmańskich autonomicznych regionach Rosji, od Dagestanu po Karaczajewo-Czerkiesję dochodzi do demonstracji i wydarzen antysemikich. Przykładowo Czerkiesku (stolica Karaczajewo-Czerkiesji) kilkusetosobowa manifestacja zebrała się na placu w centrum miasta wyrażając poparcie dla Palestyńczyków. Wystąpiła z żądaniem, by nie wpuszczać do republiki (formalnie jest to republika autonomiczna w składzie Rosji) uciekinierów z Izraela.

W Machaczkale po wylądowaniu rejsu z Tel Awiwu tłum wdarł się do terminala lotniska a jego część próbowała rozbić ogrodzenie wokół samego lądowiska. Później kilkusetosobowe grupy blokowały drogi wyjazdowe z lotniska i sprawdzały, czy w przejeżdżających samochodach nie ma obywateli Izraela.