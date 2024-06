Polka raniona w Rzymie. Napaść na tle rabunkowym

Do napadu doszło w dzielnicy San Lorenzo w Rzymie. Napastnik miał ze sobą nóż do cięcia kartonu i próbował wyrwać turystce torebkę. Przeciął on scyzorykiem pasek, ale turystka zareagowała i nie dała jej sobie wyrwać. Wtedy agresor ugodził ją nożem w palec, a następnie uciekł.

Kobieta nie odniosła poważniejszych obrażeń. Została jej udzielona niezbędna pomoc

Pomocy przerażonej kobiecie udzielili przechodnie. Otrzymała ona także niezbędną pomoc medyczną od pracowników pogotowia ratunkowego, którzy pojawili się na miejscu zdarzenia.

W mediach społecznościowych krąży nagranie w którym widać poszkodowaną Polkę. Widać na nim klęczącą, zapłakaną i wstrząśniętą kobietę. Obok niej stoi grupa przechodniów, którzy próbują jej pomoc i wsłuchują się w jej relację. Na krótkim materiale widać, że turystka ma zakrwawioną lewą rękę.

Plaga kradzieży wśród turystów w Rzymie. Służby konsularne przestrzegają przed kradzieżami

– Mamy nadzieję, że ta młoda kobieta w pełni wyzdrowieje i że sprawiedliwości stanie się zadość. Solidarność z poszkodowaną jest niezbędna w takich sytuacjach, aby pokazać, że społeczność jest zjednoczona przeciwko przestępczości i gotowa bronić swoich wartości, takich jak wzajemny szacunek – powiedział jeden ze świadków zdarzenia.