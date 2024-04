Wojna Rosji przeciwko Ukrainie i ubiegłoroczny atak terrorystyczny przeprowadzony przez Hamas na Izrael doprowadziły do zwiększenia skali rozpowszechniania w internecie treści o charakterze terrorystycznym także na terenie państw UE. Służą do tego usługi hostingowe – wynika z analiz Komisji Europejskiej. Polska w trybie pilnym nowelizuje ustawę o działaniach antyterrorystycznych, bo obecne krajowe przepisy nie pozwalają na natychmiastowe usuwanie zabronionych treści ze stron internetowych, a jest to wymogiem unijnym od 2022 r. Zmiany będą przełomowe.

Firma będzie miała godzinę na reakcję

Szef ABW w przypadkach niecierpiących zwłoki – w celu zapobieżenia zdarzeniu o charakterze terrorystycznym lub uprawdopodobniającemu popełnienie przestępstwa szpiegostwa – będzie mógł zarządzić blokadę dostępności treści w internecie zamieszczanych z wykorzystywaniem usług hostingowych (umożliwiają publikowanie własnych witryn w sieci WWW), nawet jeśli serwery usług mieszczą się poza granicami kraju. ABW będzie mogła wejść na teren firmy hostingowej i zażądać wglądu w materiały, także w dokumentację techniczną i operacyjną. Decyzja szefa ABW będzie podlegała natychmiastowemu wykonaniu, a firma będzie miała godzinę na usunięcie zakazanych treści.

Polska wprowadzi również przepisy o wysokich karach pieniężnych dla usługodawców, którzy nie dostosują się do żądań ABW w wysokości do 4 proc. obrotu firmy za rok poprzedni. W ABW zostanie utworzony specjalny punkt kontaktowy działający w systemie całodobowym przez siedem dni w tygodniu, gdzie będzie można zgłaszać treści zabronione. Obowiązek obejmie dostawców usług w zakresie mediów społecznościowych, usług wymiany materiałów wideo, obrazów i plików audio, w tym usług w chmurze, jeżeli usługi te są wykorzystywane do publicznego udostępnienia przechowywanych informacji.

W państwach UE setki zgłoszeń

Wprowadzenie przepisów do usuwania z sieci oraz blokowania wszelkich treści o charakterze terrorystycznym przez hosting obowiązują wszystkie unijne kraje. Obejmują wszystkich dostawców, jeśli swoje usługi oferują w co najmniej jednym państwie członkowskim UE, nawet jeśli serwery leżą w Chinach lub Rosji. Czym są treści o charakterze terrorystycznym, które podlegać będą usunięciu z internetu? Jeśli podżegają do popełnienia przestępstwa terrorystycznego, a więc bezpośrednio lub pośrednio (np. przez pochwalanie aktów terrorystycznych) popierają popełnianie przestępstwa terrorystycznego, nakłaniają osobę lub grupę osób do popełnienia takiego przestępstwa, udzielają instruktażu w zakresie wytwarzania lub stosowania materiałów wybuchowych, broni palnej lub innych rodzajów broni, a nawet takie, które stwarzają zagrożenie popełnienia przestępstwa terrorystycznego.